超可愛恐龍JOGUMAN這次跟粉絲一起吃火鍋、配手搖杯！這次由手搖杯「鬍子茶」、火鍋店「敝姓鍋」，兩大品牌同步推出「JOGUMAN夏日檸檬季」，在7/31起正式推出超萌系列活動，不只在店面可以看到JOGUMAN可愛恐龍裝飾，還能買到超萌「JOGUMAN小物系列」，飲料控必備的飲料架、保溫杯，或是火鍋控在家吃的「陶瓷碗、泡麵碗」，鐵粉通通要收藏。
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鬍子茶、敝姓鍋將在7/31起同步推出最新「JOGUMAN夏日檸檬季」特別活動，兩大品牌除了推出專屬飲品「檸檬梔子花」系列、全新餐點「柴魚檸檬湯火鍋」之外，在門市更換上超可愛JOGUMAN店裝，不管你喝飲料、吃火鍋都有JOGUMAN恐龍裝飾、立牌，甚至在特定門市還有專屬的「立體JOGUMAN」打卡點，讓鐵粉IG打卡拍不停。
特別的是，針對飲料、火鍋兩大主題，這次也特別設計10款不同的可愛小物讓粉絲們收集，其中在「鬍子茶」推出飲料控必備的「環保保溫杯」2款造型、以及野餐超實用的「四杯裝飲料提架」可折疊設計更方便收納。此外在「敝姓鍋」則有居家必備的「陶瓷飯碗」2款造型、以及「雙耳泡麵碗(附蓋)、陶瓷餐盤」吃貨一定要先入手。
同時，在鬍子茶與敝姓鍋也同步推出「雙層玻璃杯、帆布提袋」以及居家小物「印花毛毯、造型地墊」，並且在鬍子茶指定門市更推出特別版組合「JOGUMAN檸好可愛組」，一組包含雙層玻璃杯、帆布提袋、印花毛毯，還有這款禮盒內才有的「JOGUMAN發聲絨毛玩具」。就算無法到門市朝聖，本次小物系列也在線上同步開賣，粉絲們通通要買起來。
JOGUMAN夏日檸檬季 小物活動資訊
活動時間：7/31(三)至10/31(四)
參與門市：
全台鬍子茶門市(台北內湖店、汐止福德店、台中神岡店除外)
全台敝姓鍋門市(林口文化店除外)
JOGUMAN夏日檸檬季 小物販售資訊
JOGUMAN檸好可愛組
販售通路：鬍子茶門市
組合價：$1288元
組合內容：雙層玻璃杯、帆布提袋、印花毛毯、發聲絨毛玩具
環保保溫杯（吃吃檸檬款、就愛檸檬款）
販售通路：鬍子茶門市
售價：$688、加購價：$638元
四杯裝摺疊飲料提架
販售通路：鬍子茶門市
售價：$199、加購價：$168
陶瓷飯碗（檸檬抱抱款、徽章款）
販售通路：敝姓鍋門市
售價：$248、加購價：$199
雙耳泡麵碗(附蓋)
販售通路：敝姓鍋門市
售價：$488、加購價：$438
陶瓷餐盤
販售通路：敝姓鍋門市
售價：$358元、加購價：$299
雙層玻璃杯（甩檸檬款、收成滿滿款）
販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市
售價：$390、加購價：$368
帆布提袋（吸檸檬款、檸檬掉滿地款）
販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市
售價：$258、加購價：$199
印花毛毯
販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市
售價：$588、加購價：$538
造型地墊
販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市
售價：$599、加購價：$549
詳細活動規範及供應情形，依 鬍子茶、敝姓鍋 官方公告為準。