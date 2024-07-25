超可愛恐龍JOGUMAN這次跟粉絲一起吃火鍋、配手搖杯！這次由手搖杯「鬍子茶」、火鍋店「敝姓鍋」，兩大品牌同步推出「JOGUMAN夏日檸檬季」，在7/31起正式推出超萌系列活動，不只在店面可以看到JOGUMAN可愛恐龍裝飾，還能買到超萌「JOGUMAN小物系列」，飲料控必備的飲料架、保溫杯，或是火鍋控在家吃的「陶瓷碗、泡麵碗」，鐵粉通通要收藏。



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鬍子茶、敝姓鍋將在7/31起同步推出最新「JOGUMAN夏日檸檬季」特別活動，兩大品牌除了推出專屬飲品「檸檬梔子花」系列、全新餐點「柴魚檸檬湯火鍋」之外，在門市更換上超可愛JOGUMAN店裝，不管你喝飲料、吃火鍋都有JOGUMAN恐龍裝飾、立牌，甚至在特定門市還有專屬的「立體JOGUMAN」打卡點，讓鐵粉IG打卡拍不停。







特別的是，針對飲料、火鍋兩大主題，這次也特別設計10款不同的可愛小物讓粉絲們收集，其中在「鬍子茶」推出飲料控必備的「環保保溫杯」2款造型、以及野餐超實用的「四杯裝飲料提架」可折疊設計更方便收納。此外在「敝姓鍋」則有居家必備的「陶瓷飯碗」2款造型、以及「雙耳泡麵碗(附蓋)、陶瓷餐盤」吃貨一定要先入手。





JOGUMAN夏日檸檬季 小物活動資訊

同時，在鬍子茶與敝姓鍋也同步推出「雙層玻璃杯、帆布提袋」以及居家小物「印花毛毯、造型地墊」，並且在鬍子茶指定門市更推出特別版組合「JOGUMAN檸好可愛組」，一組包含雙層玻璃杯、帆布提袋、印花毛毯，還有這款禮盒內才有的「JOGUMAN發聲絨毛玩具」。就算無法到門市朝聖，本次小物系列也在線上同步開賣，粉絲們通通要買起來。

活動時間：7/31(三)至10/31(四)

參與門市：

全台鬍子茶門市(台北內湖店、汐止福德店、台中神岡店除外)

全台敝姓鍋門市(林口文化店除外)



JOGUMAN夏日檸檬季 小物販售資訊

JOGUMAN檸好可愛組

販售通路：鬍子茶門市

組合價：$1288元

組合內容：雙層玻璃杯、帆布提袋、印花毛毯、發聲絨毛玩具



環保保溫杯（吃吃檸檬款、就愛檸檬款）

販售通路：鬍子茶門市

售價：$688、加購價：$638元



四杯裝摺疊飲料提架

販售通路：鬍子茶門市

售價：$199、加購價：$168



陶瓷飯碗（檸檬抱抱款、徽章款）

販售通路：敝姓鍋門市

售價：$248、加購價：$199



雙耳泡麵碗(附蓋)

販售通路：敝姓鍋門市

售價：$488、加購價：$438



陶瓷餐盤

販售通路：敝姓鍋門市

售價：$358元、加購價：$299



雙層玻璃杯（甩檸檬款、收成滿滿款）

販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市

售價：$390、加購價：$368



帆布提袋（吸檸檬款、檸檬掉滿地款）

販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市

售價：$258、加購價：$199



印花毛毯

販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市

售價：$588、加購價：$538



造型地墊

販售通路：鬍子茶、敝姓鍋門市

售價：$599、加購價：$549



詳細活動規範及供應情形，依 鬍子茶、敝姓鍋 官方公告為準。