社群爆紅手搖杯「八曜和茶」必喝排行榜！八曜和茶主打「和風茶」結合日系、無咖啡因、自然食材的概念，讓許多台北人瘋狂敲碗、希望快來台北開分店。這次窩客島帶你喝八曜和茶人氣推薦Top5，不只是招牌「柚香覺醒307」，更多八曜和茶必喝排行榜一起開喝。





八曜和茶數字編號是什麼意思

八曜和茶許多飲品後面都會加上三位數字編號，如超人氣「極上307、究極308、舞伎406、浪煎龍片504」，其實是八曜針對茶葉不同的「製作方法、烘焙工藝」做區別，3開頭的307是第一款烏龍基底，而308是在加入黃金焦烤蕎麥的「升級版307」。「舞伎406」則是發酵紅茶，以小葉種金萱茶樹經過特殊的發酵程序。最新上市的「浪煎龍片504」是升級版綠茶，以多段式高低溫瞬差製法，讓綠茶喝起來有抹茶香氣，每款數字基底茶也能延伸出奶茶、乳酸茶、果茶等喝法，下次看八曜菜單就不怕看不懂了。





八曜和茶店員推薦必喝

招牌喝這杯：柚香覺醒307

第一次喝八曜，最多鐵粉推薦喝招牌「柚香覺醒307」，使用經典極上307的淺焙烏龍作為基底，搭配微酸的葡萄柚，打造清爽酸甜的果茶喝法。不只是許多飲料控想到八曜和茶的代表性飲料，也是任何時候喝都不出錯、喝不膩的必點招牌。





八曜和茶店員推薦必喝

無咖啡因喝這杯：究極308

讓小孩、老人、孕婦都能安心喝的「究極308」，是307的升級版，特別使用蕎麥以及穀物的複方，其中加入焦烤黃金蕎麥，打造帶有療癒香氣、口感層次豐富的無咖啡因蕎麥茶。不只推薦純茶，以308為基底的厚奶茶「炙燒濃乳308」、鮮奶茶「牧場308」也是奶茶控的必喝推薦。





八曜和茶店員推薦必喝

奶茶控喝這杯：83蜂潮奶茶

讓飲料控關注到八曜和茶的人氣飲品，除了「柚香覺醒307」，另一款爆紅飲品就是「83蜂潮奶茶」。使用無咖啡因的麥茶作為基底，加入台灣在地的純天然蜂蜜，甜度冰塊固定，打造黃金比例的蜂蜜奶茶。數字命名83也是呼應日本「蜂蜜日」8月3號，小巧思更讓人印象深刻。





八曜和茶店員推薦必喝

多多控喝這杯：順解ㄦㄦ-柚香菌乳茶

如果是愛喝養樂多、多多系列的飲料控，也一定要喝過八曜和茶的「ㄦㄦ益生菌」系列。ㄦㄦ系列是將益生菌飲品，結合八曜的高品質茶底，打造出全新機能茶的喝法。推薦清新的「順解ㄦㄦ-柚香菌乳茶」，喝得到葡萄柚香、搭配順滑的菌乳，甜度冰塊固定。



八曜和茶店員推薦必喝

燕麥控喝這杯：燕香妃荔504

為了讓飲料控喝到更多選擇，八曜和茶這次全新綠茶「浪煎龍片504」系列，除了主打喝得出抹茶香氣的綠茶之外，更以504綠茶為基底推出「燕香妃荔504」全新飲品。其中不只有龍片茶香氣，更加入天然荔枝汁、燕麥奶，打造出全新喝法，把果香、穀物香、茶香結合，要嚐鮮的飲料控這杯要先收進口袋名單。





八曜和茶 推薦必喝Top5

1、柚香覺醒307

2、究極308

3、炙燒濃乳308

4、順解ㄦㄦ-柚香菌乳茶

5、燕香妃荔504