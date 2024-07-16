中山站法式甜點快閃店！IG超人氣甜點品牌「承繼」用超脆、超療癒的焦糖起司蛋糕，在reels上一直洗版、一直讓人團購下單。這次承繼中山快閃點，特別以「南法風情」作為主題，在誠品南西店打造法式甜點店，可以外帶冰淇淋、焦糖起司蛋糕，還還原了法式街頭的「書報攤、明信片寄送」小巧思，讓人邊逛街邊開吃。



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這次承繼中山站快閃店，7/17起在誠品南西限定登場，店面特別以南法小鎮「聖特羅佩」作為風格設計，打造黑白色系外帶窗口，搭配植栽、畫框、以及書報雜誌免費取閱，一旁還有南法風格的名信片，寫完後可以投入信箱、並投入隨意金額，承繼會幫你寄出與親朋好友分享，讓人吃甜點同時享受到法國街頭的浪漫、慵懶。







在餐點的部分，承繼快閃店推出3款快閃店限定甜點，其中包含經典必吃款「-18°C焦糖起司蛋糕」單票包裝，冰淇淋口感的濃厚起司蛋糕，IG打卡一定要拍。此外，還有起司蛋糕升級版「焦糖起司蛋糕帕菲」，以牛奶冰淇淋基底，搭配奶油餅乾、焦糖起司蛋糕、焦糖脆片，整杯奶香風味超療癒。另一款「藍莓燕麥優格帕菲」則是優格冰淇淋基底，主打酸甜清爽風味，夏天超適合來兩杯。





承繼 中山快閃店

此外，承繼本次更推出獨家甜點「聖特羅佩塔」，外層是柔軟的烘焙布里歐麵包、珍珠糖，內層則是香草冰淇淋內餡，打造最可愛、療癒的南法甜點，每天下午三點起，限量供應120顆。在飲品的部分則有「蜜桃、水果、莓果」氣泡飲可以選擇，還可以從8款「法國名著金句小卡」任選一款插上吸管，帶回家收藏。在快閃期間，加入承繼LINE好友還可以享有20元折價券，甜點控衝中山站朝聖。

活動日期：2024/07/17 -2024/08/31

地址：台北市中山區南京西路 14號（台北誠品生活南西 1F）