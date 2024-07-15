IG超夯「唱片千層酥」板橋就有！彰化66 Cheesecake自從開賣日本療癒甜點「唱片千層酥」，就掀起許多鐵粉話題，為了吃到酥脆千層派皮、新鮮水果、卡士達夾餡的療癒甜點，讓粉絲們多遠都要朝聖。這次66 Cheesecake正式進駐板橋大遠百，是北部獨家分店、不是快閃店，讓雙北人手刀吃起來。



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人氣甜點66 Cheesecake即日起正式進駐板橋大遠百，帶來超人氣、超好拍的「唱片千層酥」甜點，外層如黑膠唱片的千層派皮，是使用法國發酵奶油製成，打造酥脆焦香口感，內層則有獨家製作的卡士達醬、新鮮水果作為內餡，讓人吃之前還想瘋狂打卡拍美照。





這次66 Cheesecake在板橋大遠百提供8種口味選擇，包含人氣第一的「滿滿和歌山蜜柑」，以及水果系列「特調卡士達芒果、特調卡士達新鮮草莓、香蕉榛果巧克力、新鮮藍莓卡士達、葡萄蜂蜜檸檬卡士達、特調蜂蜜+青森蘋果」以及「Oreo榛果巧克力」等口味選擇，還能在透明櫥窗前欣賞到製作過程，讓板橋甜點控通通要朝聖吃起來。







板橋大遠百 66 Cheesecake

地點：板橋大遠百B1（新北市板橋區新站路28號）

