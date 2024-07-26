擁有國民火鍋之稱的「錢都日式涮涮鍋」，這次為了慶祝高雄「鳳山文衡直營店」在7月26日（五）正式開幕，特別特別推出限量版「可可椰子雞鍋」滿足在地火鍋控，並且舉辦連續三天，全品項五折優惠，此外更有「大苑子冰沙喝到飽、自助吧吃到飽」等特色亮點。讓高雄火鍋控又有理由約吃一波。
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錢都日式涮涮鍋首家南台灣直營店，提供多種特色湯頭和新鮮食材，成為高雄鳳山的新地標。從經典的昆布柴魚湯頭到麻辣、藥膳、壽喜燒等多種選擇，滿足不同粉絲的需求。每一口涮煮都是味蕾的享受，讓粉絲感受到平價而高標準的用餐體驗。不僅是美味，更是對品質和用餐體驗的極致追求。
特別的是，高雄鳳山直營店內特別推出「可可椰子雞鍋」，開幕前三日7/26-7/28限量每日50鍋，點選即贈送去殼椰子。夏季炎熱，這款特製鍋底讓粉絲享受一鍋兩吃的清涼禮遇。在同一活動期間，全店所有品項享有五折優惠，並舉辦開幕抽獎活動，獎項豐富，包含機車和iPhone15手機等，總獎額超過15萬。
除了多樣化的鍋品選擇之外，錢都還提供無限暢飲的冰品、飲品自助吧等。飲品部分更包含「開喜烏龍茶、台灣農林仙女奶茶、大苑子芒果冰沙」等多款飲品讓粉絲無限享用，打造最爽火鍋自助吧吃到飽。這次錢都鳳山文衡直營店，也是第一間南台灣直營店，讓高雄火鍋控又有理由約朝聖。
錢都日式涮涮鍋 鳳山文衡直營店
開幕日期：2024/07/26
地址：高雄市鳳山區文衡路562號
電話：07-767-6633
錢都日式涮涮鍋 鳳山文衡直營店 開幕優惠
活動期間：2024/07/26-07/28
活動內容：
1、每日限量供應50鍋「可可椰子雞鍋」，點選即贈送去殼椰子。
2、全店所有品項享有五折優惠。
3、開鍋即可參加開幕抽獎活動，機會獲得三陽機車、iphone15手機等獎項，總獎額超過15萬。