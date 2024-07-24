中壢人的一人食堂口袋名單！中壢「咱們‘食堂」為了滿足更多人的用餐需求，特別自7/24起推出全新型態，從聚餐熱炒店、變成兩個人、一個人也能用餐的療癒系食堂，保留了人氣酒水飲品，並且增加更多麵食、小點，還有超繽紛水果奶蓋冰沙，中壢人口袋名單先收藏。



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中壢「咱們‘小聚食堂」原先主打台味熱炒料理，成為多人聚餐小酌的首選，這次為了滿足更多不同需求，以「咱們‘食堂」新名字、新型態強勢回歸，菜單上多了麵食、拌麵系列，包含「香辣皮皮挫拌麵、奶油炒明太子烏龍麵」，以及小點系列「蘿蔔糕、米血、剝皮辣椒雞湯」等品項，讓兩人約會、或是個人獨享都很可以。







特別的是，「咱們‘食堂」推出全新飲品「奶蓋水果冰沙」系列、還有「優格水果思慕昔」系列，店長首推「芭樂火龍果奶蓋冰沙、葡萄柚百香果奶蓋冰沙」顏色超繽紛，讓人當成下午茶喝起來。配合品牌回歸開幕，「咱們‘食堂」在7/25-7/26推出全品項8折優惠、7/27-7/28推出「招牌奶蓋冰沙」買一送一，中壢人趁優惠先朝聖。





咱們‘食堂

試營運期間：2024/7/25起

地址：桃園市中壢區九和一街6號1樓

電話：(03) 426-5778



咱們‘食堂 開幕優惠活動

1、於7/25-7/26，試營運二日全面八折優惠。

2、於7/27-7/28，開幕首二日「招牌奶蓋冰沙」買一送一。

3、於7/29-8/4，單筆消費滿520元，可享50元銅板價加購「風味氣泡飲」乙杯。

4、即日起至8/31，「咱們'飽食」全系列88折優惠。

5、每日晚間八點後，奶蓋啤酒全系列品項「第二杯半價」。



詳細活動規範及供應情形，依 咱們‘食堂 官方公告為準。