鮭魚控吃爆！爭鮮迴轉壽司這次針對超人氣必吃「鮭魚生魚片」推出快閃限定增量優惠，60元生魚片免費多送你一片。除此之外，加碼幫鮭魚控整理8道「爭鮮鮭魚」必吃清單，從鮭魚壽司、鮭魚生魚片、鮭魚手捲，鮭魚控通通點一輪不踩雷。
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許多壽司控都知道，吃爭鮮就是要吃「鮭魚」才專業，菜單上看到「鮭魚」就是通通吃爆。這次為了回饋鮭魚控，特別自即日起至7/31期間，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推出「極鮮鮭魚生魚片」免費多送1片優惠，60元就能吃到3片鮭魚生魚片，堪稱鮭魚控的小確幸。
除了「極鮮鮭魚生魚片」之外，爭鮮還有多款「鮭魚」系列料理通通要吃到，超高人氣包含大小朋友都愛的「焦糖鮭魚」、軍艦壽司「滿鮮鮭魚子」，以及豪華版「豪盛鮭魚干貝、白醬燻鮭手卷」鮭魚控都要吃到。另外在升級版門市爭鮮PLUS，則更多增加了「白醬燻鮭卷壽司、鮭親子手卷」，以及夢幻組合「炙燒鮭三味」焦糖鮭魚、洋蔥鮭魚、明太子鮭魚一次滿足，更推薦壽司控一定要吃過。
爭鮮 鮭魚生魚片免費加量優惠
活動期間：即日起至7/31
活動內容：至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS點「極鮮鮭魚生魚片」免費多送1片。
爭鮮 鮭魚餐點推薦
極鮮鮭魚生魚片、焦糖鮭魚、滿鮮鮭魚子、豪盛鮭魚干貝、白醬燻鮭手卷
爭鮮PLUS 鮭魚餐點推薦
白醬燻鮭卷壽司、鮭親子手卷、炙燒鮭三味
詳細活動規範及供應情形，依 爭鮮 官方公告為準。