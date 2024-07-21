壽司再度攜手「名偵探柯南」推出全新聯名活動！這次自7月19日至8月15日期間，藏壽司特別限量推出高達30款的「名偵探柯南」造型扭蛋，還有重現電影經典場景的4款「名偵探柯南」資料夾周邊小物。同時，藏壽司「仲夏美饌」系列也推薦多款夏日嚴選壽司，讓粉絲們一邊吃美食、一邊和柯南一起推理。



推薦閱讀：珍煮丹杯杯神可愛！珍煮丹狗狗杯「拎GO杯」獨家週邊開賣，再加碼「嘻瓜Card」西瓜悠遊卡珍藏組要搶。







此次聯名活動推出的30款扭蛋包括6款Q版角色與壽司互動的「壓克力飾品」、11款五稜星造型的「磁貼2件套」和13款基德服裝cosplay「徽章」。其中，服部平次與章魚燒的搭配更是別出心裁。粉絲們可以透過這些扭蛋，收集到柯南電影中的經典角色，延續電影中的熱血氛圍。還有4款限定的「名偵探柯南資料夾」，將在7月25日起消費滿1,000元即可免費兌換，讓粉絲們重溫電影中的精彩畫面。







藏壽司也推出「搜尋怪盜基德」社群活動，邀請粉絲們一起來解謎。在全台藏壽司店鋪，每個座位都有隨機張貼的「基德貼紙」。只要拍照打卡上傳到藏壽司官方Facebook指定貼文並標記兩位好友，或分享至Instagram限動並標記藏壽司官方帳號，就有機會將「藏壽司 X 名偵探柯南」神祕好禮帶回家。





藏壽司名偵探柯南扭蛋 活動資訊

除了柯南聯名活動，藏壽司也推出了「仲夏美饌」系列，推薦多款夏日必吃壽司。首次推出的「雙蟹軍艦」讓螃蟹控無法抗拒，還有「炙烤大切蒲燒鰻魚」、「特選巨大鮮蝦（一貫）」等美食。粉絲們可以在這個夏天來藏壽司，品嚐新鮮的壽司，同時體驗柯南的推理魅力，享受美食與娛樂的雙重滿足。

活動期間：7月19日至8月15日



「搜尋怪盜基德」活動方式

活動期間：7月19日（五）至8月15日（四）

活動內容：

1、在全台藏壽司店鋪的每個座位隨機張貼「基德貼紙」。

2、拍照打卡並上傳到藏壽司官方Facebook指定貼文，標記兩位好友參與活動，或拍照分享至Instagram限動並標記藏壽司官方帳號及留言。有機會抽得「藏壽司 X 名偵探柯南」神祕好禮。



名偵探柯南資料夾活動方式

活動期間：

第一回：7月25日（四）

第二回：7月29日（一）

第三回：8月1日（四）

第四回：8月5日（一）

活動內容：活動當日單筆消費滿1,000元以上，並追蹤藏壽司官方Instagram粉絲專頁或按讚藏壽司官方Facebook粉絲專頁。至櫃台出示畫面及發票，即可兌換期間限定「名偵探柯南資料夾」乙個。

注意事項：每波滿額贈全台皆限量8,600份，贈品數量有限，送完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。