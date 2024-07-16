珍煮丹新周邊，超萌杯杯！珍煮丹這次與日本藝術家matsui聯名，不只推出限定飲料杯、封膜等超可愛包裝，除此之外這次更加碼推出2大超萌周邊，包含飲料控必備的「拎GO杯」環保杯，還有三入一組的「嘻瓜Card」西瓜主題悠遊卡，飲料控一定要入手。
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珍煮丹與日本療癒系插畫藝術家matsui聯名，先前推出超萌狗狗圖案包裝，從飲料杯、飲料封膜、飲料紙提盒，到輕食吐司盒，通通都換上超萌狗狗插畫。同時搭配珍煮丹兩款新飲料「西瓜烏龍啊嗚～ 」和「西瓜椰奶小芋圓」，成為飲料控打卡新歡。
這次珍煮丹與matsui在推第二波聯名活動，在7/20起推出「拎GO杯」大容量透明環保，搭配灰白色圓弧頂蓋、吸管設計，可愛度滿分。7/20起只要到珍煮丹門市買任意飲品，一杯就能加購一個，兩杯加購兩個，依此類推。
此外，在7/16起在線上搶先推出「Want財悠遊ＧＯ」限定組合，一次擁有一個環保杯，加上「嘻瓜Card三入珍藏組」3張限量版悠遊卡，開賣火速秒殺完售，粉絲們除了敲碗補貨之外，珍煮丹官方說明，在7/18 0:00線上系統會整理出尚未付款的訂單，並且再度釋出名額，鐵粉再錯過真的會哭哭。
珍煮丹 拎GO杯販售資訊
活動期間：7/20(六)起
活動內容：於珍煮丹全台門市，凡購買任一飲品、輕食不限金額，即可加購周邊商品乙個，購買兩杯即可加購兩個周邊，以此類推。
加購售價：888/個。
珍煮丹Ｘmatsui 限定Ｗant財悠遊ＧＯ販售資訊
組合內容：拎GO杯1個＋嘻瓜Card三入珍藏組1組
售價：$1,699元
活動說明：珍煮丹線上商城限定開賣，目前已完售，將在7/18 0:00整理未結帳訂單並釋出名額。
活動網址：https://walkr.tw/uNHCTJnN
詳細活動規範及供應情形，依 珍煮丹 官方公告為準。