葡萄柚手搖杯再加一！發發「粉紅柚柚優格」3種柚子肉一次喝到，粉嫩系「麻豆文旦、葡萄柚、火龍果蜜漬柚肉」挑戰最狂柚子手搖杯。
葡萄柚手搖杯再加一！清爽、解膩的葡萄柚飲料系列，一直以來都是許多愛喝果茶的飲料控首選，尤其「柚子+烏龍」更是許多飲料店的經典必喝款。以優格作為主打的手搖杯「發發」，這是次就推出全新「粉紅柚柚優格」以及「粉紅柚檸烏龍」柚子手搖杯，不論是文旦、葡萄柚、還是蜜漬柚肉，不用剝柚子皮，通通都喝得到。
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手搖杯「發發」這次配合中秋節「柚子」主題，特別集結三種柚肉，推出全新飲品「粉紅柚惑」系列，其中主打款飲品「粉紅柚柚優格」，使用麻豆文旦、葡萄柚、火龍果蜜漬柚肉，搭配招牌香濃優格，以及荔枝果露基底，打造超粉嫩、超夢幻的酸甜風味。
另一款「粉紅柚檸烏龍」則使用淡雅的萱香清烏龍，加入檸檬原汁做為基底，同樣喝得到「麻豆文旦、葡萄柚、火龍果蜜漬柚肉」共3種果肉，清爽酸甜味更適合中秋節配烤肉一起喝，在中秋連假9/29-10/1同步推出柚子新品2杯88折優惠，就是要讓飲料控體驗到「吃柚子不用剝」的懶人享受。
特別的是，「發發」配合本次新品「粉紅柚惑」系列，更推出色違版「粉紅奇異鳥公仔杯套提袋」，吉祥物奇異鳥變身成全粉紅色的限定版，更增添浪漫氣氛，即日起在發發全門市、發發Pinkoi 設計館同步開賣，飲料控這次一定要收藏。
發發 粉紅柚惑系列
上市日期：2023/09/04
品項及價格：
粉紅柚柚優格：M$95
粉紅柚檸烏龍：L$75
優惠活動：9/29-10/1期間，買「粉紅柚惑系列」享2杯88折優惠。
發發 粉紅奇異鳥公仔杯套提袋
販售通路：發發全門市、發發Pinkoi 設計館
售價：$388元，限量販售。
詳細活動規範及供應情形，依 發發 官方公告為準。
中秋月圓
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