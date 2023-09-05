9間飲料買一送一！麻古茶坊、清心福全買一送一領軍9間手搖飲優惠，隱藏版「23元108茶王、38元鮮奶茶」小資族揪人喝。

9間超人氣飲料買一送一必須喝！炎炎夏日就是一杯飲料接著一杯喝不停，各家手搖飲店為了抓住夏日尾巴，紛紛在Uber Eats推出隱藏版買一送一優惠，包括麻古茶坊、清心福全、大苑子、TEA TOP第一味、珍煮丹等飲料夯店，辦公室下午茶揪人訂飲料。另外，萬波近日推出新聯名「普通紅茶」也推出買一送一快閃優惠，個各式各樣飲料就算是無糖茶控、咀嚼控都能被滿足。







大苑子買一送一：畫眉萌萌

以新鮮水果茶聞名的「大苑子」，在Uber Eats外送平台中將清爽酸甜的「畫眉萌萌」推出買一送一優惠，嚴選屏東九如鮮榨檸檬，搭配酸甜甘口的古早味梅子，酸Ｖ的滋味消暑又開胃。





▲圖為大苑子飲品資料照，僅供參考，非此次優惠品項。



泰讚了買一送一：傳統蝶豆花檸檬冰茶

主攻泰式手搖飲料的「泰讚了」，同樣在Uber Eats外送平台中推出專屬買一送一優惠，酸爽檸檬為基底加入茶和蝶豆花調味調色，為大家獻上夢幻紫藍色手搖飲料「傳統蝶豆花檸檬冰茶」，買一送一優惠先拍張IG照再喝。





▲圖為泰讚了飲品資料照，僅供參考，非此次優惠品項。

茶裡不然買一送一：檸香茶聚(大杯)、杏辛滿滿

極具特色的「茶裡不然」有別於一般常見的手搖茶飲，是以天然香料奶茶、茶飲和鍋煮奶茶為特色，為飲料空提供最不一樣的選擇。這次在Uber Eats中推出「檸香茶聚」、「杏辛滿滿」買一送一，其中後者是以青茶加上丁香特製而成的辛茶道為基底，再加入杏仁凍即便是無糖也很順口。







TEA TOP第一味買一送一：108茶王、蘋果冰醋、冬瓜仙草、紅茶鮮奶茶

背景為傳承百年的「長順茶行」，為了打破劣質茶葉沖泡的手搖飲料印象，將茶藝文化傳承下去只為了端上一杯好茶給飲料控品嚐。這次也加入Uber Eats買一送一優惠活動，將人氣飲品「108茶王、蘋果冰醋、冬瓜仙草、紅茶鮮奶茶」推出買一送一，平均一杯只要23元的108茶王和38元鮮奶茶，快揪朋友一起訂外送。但要注意為部分門市限定優惠，目前確認有土城裕民店推出指頂飲品買一送一。





珍煮丹買一送一：黑糖ＱＱ米麻糬、草莓奶香米麻糬

以招牌黑糖珍奶聞名的「珍煮丹」這次以「黑糖ＱＱ米麻糬、草莓奶香米麻糬」為主打，獨家特製手打的米麻糬無論是配上招牌黑糖珍珠，還是和酸甜草莓混搭，都是令人驚豔的飲料體驗。現在只要在Uber Eats點購即可享有買一送一優惠，打造咀嚼控的療癒時光。







麻古茶坊買一送一：蜜桃紅茶

麻古茶坊今年今推出的「蜜桃紅茶」，將台灣蜜果茶香紅茶，搭配斯里蘭卡高山汀普拉茶區莊園紅茶兩者依完美比例混搭，讓茶控一喝就愛上。此次，在Uber Eats中推出買一送一活動，每人每天不限量，讓人天天揪人喝一杯帶有蜜桃果香的清新茶飲。







清心福全買一送一：雙凍奶烏

代表許多人兒時回憶的「清心福全」，則是推出「雙凍奶烏」作為買一送一的主角，特調的烏龍綠茶搭上Ｑ彈的茉綠茶凍和仙草凍，讓人喝了一口就停不下來。是只在Uber Eats獨家限定隱藏版優惠。





▲圖為清心福全飲品資料照，僅供參考，非此次優惠品項。



萬波買一送一：普通紅茶

最喝不膩的普通紅茶、普通奶茶就在萬波！萬波強勢和電影「成功補習班」聯名，以少時回憶中最經典、不花俏的普通紅茶、普通奶茶為主打，將在9/4全台門市正式開賣。並推出連續3天買一送一優惠，每人不限量組數、揪團買飲料喝起來。



詳細報導介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368847







迷客夏買一送一：刮刮樂抽奶茶買一送一

刮刮樂挑戰「迷客夏奶茶買一送一」！一直是奶茶控口袋名單的手搖杯「迷客夏」，近年只要推出奶茶新品，就掀起話題。除了經典的大正紅茶拿鐵、清爽系娜杯紅茶拿鐵之外，這次更全新推出「香緹紅茶拿鐵」新系列，再加碼推飲料刮刮樂，有機會刮中機票、奶茶買一送一等大獎，讓奶茶控先約喝。



詳細報導介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368582





以上優惠，請依Uber Eats外送平台APP顯示為主。部分店家為指定門市優惠，依各家公告為主。