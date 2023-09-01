最喝不膩的普通紅茶、普通奶茶就在萬波！萬波強勢和電影「成功補習班」聯名，以少時回憶中最經典、不花俏的普通紅茶、普通奶茶為主打，將在9/4全台門市正式開賣。並推出連續3天買一送一優惠，每人不限量組數、揪團買飲料喝起來。







現今飲料市場中不斷推層出新，為了話題許多飲料店都推出各種加料版飲料吸睛，然而萬波這次卻回歸最純粹的本質，以「普通紅茶」、「普通奶茶」為主打，使用帶有淡淡伯爵香的斯里蘭卡紅茶茶葉，無論是單喝、還是特製成香醇奶茶，都是最經典喝不膩的味道。





此兩款新品是和藍正龍自編自導的青春成長電影「成功補習班」聯名，帶領大家回歸學生時期最單純的快樂回憶。為了歡慶聯名飲料上市，開賣首三日9/4-9/6推出「普通紅茶買一送一」優惠，每人不限量，最便宜25元喝兩杯超佛。



推薦閱讀：麻古終於出新奶茶了！麻古茶坊「蜜桃奶茶」刷新奶茶控必喝排行榜，免費喝攻略先看。









萬波普通紅茶、普通奶茶售價

開賣日：2023/9/4

1、普通紅茶

北部中杯 北部30元、大杯35元，中南部中杯25元、大杯30元。



2、普通奶茶

全台均一價中杯40元、大杯50元。



萬波普通紅茶買一送一優惠活動

活動時間：9/4-9/6

活動內容：購買普通紅茶即可享有買一送一的優惠。



注意事項：僅限現場、來電自取、你訂自取，台南 三井店與其餘購買管道不適用，且不得與其他優惠活動並行，每個人不限購買組數。