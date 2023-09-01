買一送一不限量！萬波「普通紅茶、普通奶茶」最樸實無華的新飲料喝不膩，連續3天「普通紅茶買一送一」要喝。
最喝不膩的普通紅茶、普通奶茶就在萬波！萬波強勢和電影「成功補習班」聯名，以少時回憶中最經典、不花俏的普通紅茶、普通奶茶為主打，將在9/4全台門市正式開賣。並推出連續3天買一送一優惠，每人不限量組數、揪團買飲料喝起來。
現今飲料市場中不斷推層出新，為了話題許多飲料店都推出各種加料版飲料吸睛，然而萬波這次卻回歸最純粹的本質，以「普通紅茶」、「普通奶茶」為主打，使用帶有淡淡伯爵香的斯里蘭卡紅茶茶葉，無論是單喝、還是特製成香醇奶茶，都是最經典喝不膩的味道。
此兩款新品是和藍正龍自編自導的青春成長電影「成功補習班」聯名，帶領大家回歸學生時期最單純的快樂回憶。為了歡慶聯名飲料上市，開賣首三日9/4-9/6推出「普通紅茶買一送一」優惠，每人不限量，最便宜25元喝兩杯超佛。
推薦閱讀：麻古終於出新奶茶了！麻古茶坊「蜜桃奶茶」刷新奶茶控必喝排行榜，免費喝攻略先看。
萬波普通紅茶、普通奶茶售價
開賣日：2023/9/4
1、普通紅茶
北部中杯 北部30元、大杯35元，中南部中杯25元、大杯30元。
2、普通奶茶
全台均一價中杯40元、大杯50元。
萬波普通紅茶買一送一優惠活動
活動時間：9/4-9/6
活動內容：購買普通紅茶即可享有買一送一的優惠。
注意事項：僅限現場、來電自取、你訂自取，台南 三井店與其餘購買管道不適用，且不得與其他優惠活動並行，每個人不限購買組數。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
文章目錄
編輯 鄭雅之最新文章
- 寶可夢大師嗨翻！台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」確定插旗台北，12月開幕、獨家皮卡丘限定周邊要搶。
- 9元吃全家霜淇淋！全家X古娃娃10款聯名「荔枝烏龍霜淇淋、紅茶舒芙蕾焦糖布丁」搶先曝光，7大優惠統整要先看。
- IKEA鯊魚丸超萌！IKEA集點「翻轉肉丸」鯊魚丸、猩猩丸、小熊丸可愛爆擊，雙面設計「放大版肉丸、縮小鯊鯊」掛著帶走裝可愛。。
- 麻古終於出新奶茶了！麻古茶坊「蜜桃奶茶」刷新奶茶控必喝排行榜，免費喝攻略先看。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw