麻古茶坊挑戰奶茶控的最愛！以果粒茶在競爭激烈的飲料界中搶下一席地位的「麻古茶坊」，近日以特調的果香風味茶「蜜桃紅茶」為主打，擄獲一票紅茶控。今日更加碼推出升級版「蜜桃奶茶」，淡雅的蜜桃香氣和奶香混搭出最完美的比例，將於9/1全面開賣奶茶控手刀衝去喝起來。







全新登場的「蜜桃奶茶」選用台灣蜜果茶香紅茶，配上斯里蘭卡高山汀普拉茶區莊園紅茶，是歷經多月反覆測試後終於找到最佳的比例配方，讓香甜的水蜜桃風味茶香不會被奶香蓋過。並跨界和momo購物網合作，推出滿額禮活動，只要在9/9當日在momo購物網消費滿額2999元，登記後即可免費兌換一杯「麻古蜜桃奶茶」。



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麻古茶坊 蜜桃奶茶

售價：

北、東區Ｌ60元、瓶裝90元

中、南、離島Ｌ55元、瓶裝80元

開賣日：麻古茶坊全台門市9/1上市。



麻古茶坊Ｘmomo購物網 狂購節活動

活動日期：2023/09/09

活動內容：活動當日於momo購物網消費滿＄2999元，並登錄資料可獲得麻古茶坊「蜜桃奶茶」（Ｌ）電子兌換券乙張(限量5,000份)。

使用期限：2023/10/15~2023/12/15

注意事項：

1、本活動適用麻古全台門市，限來店消費購買，不適用於自取及外送。

2、活動詳情請參閱網站說明

3、麻古茶坊與momo購物網保有修改、變更或暫停本優惠之權利，如有未盡事宜，得隨時補充公告。