星巴克鐵粉每年都在收藏的「星巴克設計年曆」2024年版公布了！手帳控、星巴克鐵粉都會愛的「星巴克設計年曆」，每年都別出心裁推出獨家限定款式之外，每一本年曆最後面的12張星巴克買一送一券，更是讓人幸福開喝一整年。2024年共推出四款年曆提袋組，以咖啡發想出一連串線性故事，透過咖啡意象傳遞出星巴克的生活儀式感。







將於9/1正式開賣的星巴克設計年曆，以咖啡果實產地、星巴克Siren女神和地球作為主視覺，並以大地色系的咖啡色和灰色為主色調，推出低調又不失質感的四款簡約造型年曆。每一款年曆都附贈由65%再生棉製造的提袋，年曆後方的12張星巴克全品項買一送一券，繼續由星巴克陪伴大家度過2024年。



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2024星巴克設計年曆

售價：900元

開賣日：2023/9/1上市。新品上市首日，每位顧客每次結帳每款商品限購乙個。

款式：24年曆提袋組產地、24年曆提袋組咖啡、24年曆提袋組女神、24年曆提袋組地球、24年曆提袋組。



購買說明：

1.銷售時間：9/1當日各門市營業開始時間。線上門市9/1凌晨零時同步銷售。

2.商品以各門市現場庫存為主，售完為止。

3.每本年曆皆附12張好友分享券，使用期限:2024/1/1-2024/12/30。