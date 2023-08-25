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24小時全家飲料店！全家新配料「檸檬Q凍」尬仙女紅茶超搭，新品「檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青」大杯只要59元。

2023-08-25 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家便利商店 人氣：5,326
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編輯 鄭雅之

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全家飲料店開張！炎炎夏日就是要來一杯手搖飲消暑的飲料控，又有口福了，全家私品茶系列繼珍珠之後，再度推出全新配料「檸檬Q凍」，以清爽酸甜的水果系配料，搭配招牌仙女紅茶和鮮露青茶滿足咀嚼控的心。同時，加碼FamiCollection推出水蜜桃、紅酒蘋果兩款鮮果乾，無論是單吃還是DIY特調飲料都超搭。
全家私品茶 檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家私品茶 檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

全家私品茶系列打造成24小時手搖飲店的概念，近日不僅和福爾摩沙茶館合作，現煮的白烏龍茶讓無糖茶愛好者就算半夜也能到樓下全家喝一杯。這次則是針對「咀嚼控」特製全新配料「檸檬Q凍」，使用台灣產檸檬汁搭配焦糖調製而成，配上人氣茶飲「仙女紅茶」和「鮮露青茶」，酸甜帶有茶香的「檸檬Q凍紅」與「檸檬Q凍青」，在9/5前會員嚐鮮價大杯只要59元。
全家私品茶 檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家私品茶 檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

並同步推出2款果乾新品，堅持少添加、擁有Clean Label雙潔淨認證標章的FamiCollection，口感還帶有點Ｑ彈感的「水蜜桃鮮果乾」、以及大人味的微醺「紅酒釀蘋果」，讓人越吃越香、吃到停不下來。小包裝設計是解饞零食的新選擇。

推薦閱讀：全家買一送一！有買有保佑「全家好神公仔、好神杯」強勢回歸，加碼連3天「咖啡、鮮奶茶買一送一」先打卡。
全家水蜜桃果乾、紅酒蘋果果乾/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家水蜜桃果乾、紅酒蘋果果乾/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



全家私品茶 檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青
品項：檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青(特大杯、限冰飲)
售價、優惠：即日起至9/5會員新品嚐鮮價59元(原價65元)。

全家FamiCollection新品
1、水蜜桃鮮果乾：55元，即日起至9/5享有第二件6折優惠。
2、紅酒釀蘋果：69元，即日起至9/5享有第二件6折優惠。

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全家 仙女紅茶 飲料 檸檬Q凍 more
超商 新品 優惠 果乾
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