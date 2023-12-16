一年一度的聖誕節，對許多甜點控來說，最期待的就是可以品嚐到許許多多的聖誕甜點，除了必吃的傳統聖誕布丁之外，最多人會選擇的就是來一盒有節日價值的「甜甜圈」與三五好友一起過節。Krispy Kreme了解需求，特別推出「閃耀聖誕」甜甜圈禮盒，與朋友們一起甜甜過2023聖誕節、也甜甜彼此的心。
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首推「聖誕老公公」以、檸檬卡士達（內餡）為主，今年滿是椰子鬍渣的聖誕老公公！一如往常地戴著紅色聖誕帽(草莓巧克力)，不同的是，內餡還準備了檸檬卡士達內餡，每一口也能品嚐到白巧克力、黑巧克力、櫻桃豆豆糖，帶來一場美味的聖誕節饗宴。
而「紅鼻子魯道夫」大大的鹿角、焦糖巧克力的膚色卻同時有著紅通通的草莓軟糖鼻子，一看就知道紅鼻子魯道夫又上工了。每一口都品嚐的到經典糖霜、焦糖巧克力、黑巧克力、白巧克力、草莓軟糖。
最後，就是可愛的「歡樂薑餅人」薑餅人總是滿懷活力和樂觀，招牌的笑容帶給每個人歡樂與溫暖。今年加入聖誕老公公的團隊與大家一起慶祝聖誕，將溫暖感染全世界。是由經典糖霜、白巧克力、黑巧克力、草莓巧克力製作而成。
同時，「繽紛聖誕樹」 聖誕樹是每個家庭過聖誕的象徵，樹上掛滿了繽紛的燈泡，樹下堆滿了禮物。聖誕樹上的彩色糖珠，承載著孩子們的願望，等待著聖誕老公公協助實現。
Krispy Kreme 閃耀聖誕禮盒
販售日期：11/17（五）- 12/27（三）
優惠內容：
6入 310元 （原價330元）：4顆閃耀聖誕甜甜圈 + 2顆綜合甜甜圈（45元含以下）
12入 490元 （原價600元）：4顆閃耀聖誕甜甜圈 + 8顆綜合甜甜圈（45元含以下）
Krispy Kreme 閃耀聖誕套餐
活動期間：11/17（五）- 12/27（三）
活動內容：購買閃耀聖誕甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元