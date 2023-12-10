各家飯店業者為了能讓消費者感受到滿滿的耶誕節的氣氛，都紛紛的在自在家飯店內裝設最美的耶誕佈景藝術、還有不能不拍的聖誕樹，其中君悅必拍十米高聖誕樹、晶華變身紐約耶誕城、高雄洲際化身冬季樂園耶誕城，窩客島整理出11間你一定不能錯過的飯店耶誕樹、佈景藝術。



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台北君悅十米高聖誕樹

台北君悅於館內大廳打造了金紅璀璨的十米高巨型聖誕樹，集結萬件飾品與閃耀燈飾，成為信義區必訪打卡朝聖點。同一時間，Baguette禮品烘焙坊現場及線上購物平台開放販售冰雪系列應景聖誕美點，創意推薦「黃金聖誕樹巧克力」、「臻選聖誕微醺禮籃」、多款法式造型甜點、手作薑餅屋及經典歐風麵包等。



台北君悅酒店

地址：台北市信義區松壽路2號

電話：02-2720-1234





高雄洲際酒店冬季樂園耶誕城

高雄洲際酒店今年以「冬季樂園」為主題，精心策畫、設計系列佈置，為旅客獻上南方耶誕城！酒店戶外八米高度、由182顆大型燈球組成的聖誕樹，獲封「夢幻棉花糖」聖誕樹，今年配合主題煥新燈色，並加碼設置造雪機，即日起至2024年1月31日止，每天下午5:30至晚間10:30亮燈、晚間6:00後的每個整點更吹起浪漫雪景和聖誕樹光影變化，與馴鹿和雪橇燈飾為亞洲新灣區夜景增添繽紛色彩。



酒店一樓的Delicatesse洲際烘焙坊整體設計全新登場！由洲際西點主廚陳一輝(Marvin Chen)率廚藝團隊，耗時一百五十個小時打造真人比例薑餅屋，手工烘焙的薑餅和糖霜香甜誘人，更有雪花投影、暖心火爐等，連BL.T33大廳酒吧的天花板都出現倒掛聖誕樹、手扶梯轉角樓層亦佈置了毛衣小雪人等超萌場景，整間酒店彷彿化身為一座耶誕城，被譽為冬遊高雄必訪打卡景點之一，歡迎旅客入住探索冬季主題樂園，收獲美好照片和回憶。



高雄洲際酒店

地址：高雄市前鎮區新光路33號

電話：07-339-1888





台北晶華打造紐約耶誕城

台北晶華酒店即日起至2024年01月01日全面換裝、變身「晶華紐約耶誕城」，矗立在一樓挑高中庭的海瑞溫斯頓Harry Winston璀璨精品耶誕樹，就像紐約洛克斐勒中心一般的華麗繽紛，每日中午至晚間還有整點演出的百老匯燈光秀以及耶誕老公公到場助興，加上中庭azie餐廳的紐約風耶誕美食以及耶誕冬日市集，眾多元素烘托出獨一無二的佳節體驗。



同時間，晶華也會重現紐約百老匯的聲光歌舞秀，12月25日前中午開始每整點都會展開長達3分鐘的「百老匯耶誕燈光秀」，絢麗的燈光連動耶誕樹一起演出，在「New York, New York」的樂聲中，沉浸式享受歡樂氛圍。每週二至日的晚間六點半起也安排有「耶誕美聲之夜」，由歌手及樂團將帶來精彩的耶誕組曲，用美聲相伴共度佳節時光。



台北晶華酒店

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000 轉 各餐廳





台北遠東香格里拉打造夢幻聖誕

多年來台北遠東香格里拉以聖誕裝置聞名，吸引許多民眾採點拍照，歷年的巨型薑餅城堡、旋轉木馬、聖誕許願樹等，已成為節日熱門打卡景點。今年，飯店以「夢幻聖誕」為主題，打造3.6米高的「香格里拉夢幻號」熱氣球，象徵著愛與希望，也祝福新的一年讓夢想升空。熱氣球旁的聖誕許願樹也讓大小朋友駐足，今年以熱氣球為造型卡片，寫下新年新願望並懸掛於聖誕樹上，寄託著心誠則靈的美好祝願。



台北遠東香格里拉飯店

地址：臺北市敦化南路二段201號

電話：02-2378-8888





台北美福有喔熊

台北美福今年特別於聖誕佳節，邀請來自交通部觀光署的吉祥物「喔熊」，即日起於大 廳迎賓與大小朋友同樂。喔熊目前在交通部觀光署擔任超級任務組的組長，兩隻高大的喔熊， 其中一隻身上繪有鐵道列車，是由台灣藝術家李清賢手繪創作，這次特別受邀出任務至台北 美福大飯店，與灑上白雪的聖誕樹作伴，於氣派大廳與賓客相見歡。聖誕節不只有聖誕老人， 美福今年突破傳統，安排穿著聖誕衣服的折氣球哥哥與發糖果姐姐，於 12月23日、24日兩天晚間，於飯店全館與賓客互動，留下美好回憶。



台北美福

地址：台北市中山區樂群二路 55 號

電話：02-7722-3399





台中李方艾美酒店照亮整個城中城

中李方艾美酒店迎來年度聖誕佳節將一樓戶外高9米的聖誕樹結合建築外牆燈及懸掛瀑布燈一同點亮，閃耀照亮整個台中中區街景，而今年聖誕主題「繁星點點」，在酒店一樓大廳即可看到星星造型設計，懸掛在大廳的玻璃帷幕，而大廳隨處皆能發現閃耀的聖誕小精靈、溫暖聖誕小樹燈，感受到滿滿聖誕氣息，節慶期間限定，餐廳推出各式聖誕午茶、點心及聖誕自助式料理，千萬別錯過。



台中李方艾美酒店

地址：台中市中區建國路111號

電話：04-2224-0888





大倉久和大飯店最有節慶氛圍聖誕樹

大倉久和大飯店為賓客不僅精心打造最有節慶氛圍的聖誕樹及薑餅屋佈置，另歐風館自助餐廳、桃花林中餐廳、山里日本料理餐廳齊力推出聖誕跨年的節慶料理與活動，與親友歡聚歡樂時光，放鬆享受溫馨熱鬧佳節。歐風館自助餐廳的聖誕跨年期間餐點加碼推出威靈頓牛排與香料烤羊排等節慶佳餚；桃花林中餐廳、山里日本料理餐廳亦同步推出聖誕跨年套餐，每套2,800元起陪伴大家一起歡慶佳節。



大倉久和大飯店

電話：02-2523-1111

地址：台北市中山區南京東路一段9號





雲品溫泉酒店森林耶誕派對

為了讓孩子度過不一樣的聖誕節，雲品溫泉酒店於聖誕檔期精心策畫森林耶誕派對，現場有棉花糖及飲品供家庭客群一同享用，同時，派對中除了進行有趣的小遊戲外，還會請來駐唱歌手為大家獻唱。而聖誕期間限定時段於飯店大廳或聖誕角落，旅客可以見到最可愛的吉祥物DiDi或聖誕老人迎接賓客並發送糖果；若喜歡手作的賓客，請千萬別錯過聖誕雪花瓶及迷你橡實花圈DIY。



除了以上豐富的活動外，雲品還用心準備了「耶誕老人的樹屋」說故事時間，也會協助將家長準備好的耶誕禮物在聖誕氛圍下送給自己的孩子。另外雲品也發起「森誕祝福」，力邀住客一同為偏鄉兒童募集資源，幫孩童實現聖誕願望。餐飲部分，聖誕活動期間，丹彤西餐廳於晚餐時段推出為期三天的聖誕餐點，而雲月舫也推出暖心的聖誕飲品，凡至Ken Can中餐廳及彩雲軒用餐，即贈送聖誕樹餅乾，參加聖誕派對與享用精緻的聖誕大餐之於，感受濃濃的佳節氣氛。



雲品溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉中正路23號

電話：04-9285-6788





台北圓山聖誕傳愛報佳音

2023圓山聖誕樹聖誕音樂季即日起至12月25日，每週六都會規劃Live鋼琴音樂及精選西樂演出，更邀請校園人氣與知名樂團，包括星星國New New舞團、天管五樂天樂團、天母國小弦樂團、天母國小直笛團、天母國中管樂團、JS絲竹樂團、石牌國小管樂團及東湖國小弦樂團，接力帶來全新精彩的音樂饗宴，透過音符傳遞歡樂聖誕氛圍至年底。



圓山大飯店

地址：台北市中山區中山北路四段1號

電話：02-2886-8888





太魯閣晶英酒店山谷裡的聖誕節

迎接聖誕節，太魯閣晶英酒店挑選以此節日為背景的「胡桃鉗與老鼠王」做為裝飾主題，在寬敞挑高的大廳打造童話森林，並準備了多款打卡手舉牌，讓入住旅人合影留下難忘回憶。過節需要的儀式感，飯店都為旅人準備好了。太魯閣晶英酒店在充滿節慶愉悅感的12月，打造了適合各年齡層的手作活動，喜愛烘焙和甜點的旅人，推薦在冬日的午後來場與情人或閨蜜的甜蜜約會，親手製作「薑汁杏仁瓦片」﹑「水晶棒棒糖」，創造浪漫又溫馨的聖誕回憶。



太魯閣晶英酒店

地址：花蓮縣秀林鄉天 祥 路18號

電話：03-869-1155





高雄福華大飯店HOVII聖誕熊 巡館發禮物

高雄福華大飯店在聖誕周末12/22及12/23晚餐時段，還有飯店超萌的吉祥物「HOVII聖誕熊 巡館發禮物」，讓可愛的熊熊及溫馨小禮陪伴民眾度過聖誕佳節。還有即日起~12/31於飯店內任一聖誕佈置區拍照上傳至高雄福華官方FB/IG打卡，按讚公開分享，即可於Hovii Café出示畫面兌換聖誕祝福「蝴蝶小糖霜」，每日限量兌換，贈完為止。



高雄福華大飯店

地址：高雄市新興區七賢一路311號

電話：07-236-2323





