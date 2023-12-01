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馬卡龍排隊名店！法國精品馬卡龍 PIERRE HERMÉ快閃新光A11，耶誕小禮物必買清單。

2023-12-01 文字：編輯 李維唐 圖片：PIERRE HERMÉ 人氣：980
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編輯 李維唐

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耶誕節必買小禮物再加1！知名法國甜點品牌PIERRE HERMÉ來台開設期間設定快閃店，瞬間成為台北信義區排隊名店。PIERRE HERMÉ快閃店於11/26至12/25在新光三越信義新天地A11快閃登場，現場除了有多款經典風味馬卡龍，還有超人氣「ISPAHAN 玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」，以及手工巧克力與節慶限量禮盒，堪稱2023耶誕節必買耶誕禮物清單。

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PIERRE HERMÉ 快閃限定店

本次PIERRE HERMÉ 快閃限定店裝潢造景別具巧思，就像是甜點禮盒一般充滿驚喜，首先穿越多彩繽紛的馬卡龍隧道，盡頭可見一顆熠熠生輝的巨型馬卡龍，轉折進入快閃限定店後，映入眼簾的是超大型環形馬卡龍禮盒，都是必拍的網美打卡焦點。
PIERRE HERMÉ 快閃限定店

並且地面鋪設饒富趣味的幾何圖騰，是曾為愛馬仕繪製多款絲巾圖樣的義大利視覺藝術家Gianpaolo Pagni所設計的，他的創作也躍上PIERRE HERMÉ今年聖誕節慶限量禮盒，讓人在享用甜品的同時，更能沈浸在節慶氛圍的視覺饗宴。更吸引人目光的是壯觀的甜點櫃，滿是小巧玲瓏、繽紛華美的各式馬卡龍、手工巧克力等必買美味。
PIERRE HERMÉ 快閃限定店

同時，這一次此次PIERRE HERMÉ 快閃限定店一共帶來12種精選馬卡龍，每種口味都將引領一場味覺饗宴。其中經典原創系列「ISPAHAN 玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」，先由覆盆子的酸甜風味起航，緊隨其後的是荔枝帶來的清新花香，這些味道巧妙地編織在一起，最終引領至玫瑰的深沉芬芳。
PIERRE HERMÉ 快閃限定店

還有「MOGADOR 百香果牛奶巧克力馬卡龍」及「PLAISIR SUCRÉ千層酥榛果牛奶巧克力馬卡龍」都是品牌暢銷不敗的口味，更值得期待的是僅有聖誕節慶限定的「FLEUR D’AGRUME茉莉葡萄柚馬卡龍」以及「ARYA橙花開心果馬卡龍」。另外，巧克力也是大師的藝術之作，不但將經典口味融合在巧克力內，更有多種風味的組合滿足不同的挑剔味蕾。 
PIERRE HERMÉ 快閃限定店

 

 

PIERRE HERMÉ 快閃限定店

地點：新光三越信義新天地A11一樓（松壽路大門處）
營業時間：週日至週四11:00-21:30、週五至週六11:00-22:00
Instagram：https://www.instagram.com/pierrehermetaiwan/


 

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