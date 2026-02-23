行天宮咖啡廳推薦！夏野豆行 街頭日系外帶咖啡吧，專業手沖咖啡與創意碎檸檬必喝。

隱身行天宮巷弄的日系咖啡店「夏野豆行」，以自家烘焙單品豆及創意冰飲「碎檸檬」聞名，是咖啡迷一致推薦的行天宮人氣咖啡廳。

行天宮咖啡廳推薦！隱身於捷運行天宮站附近巷弄的「夏野豆行」，以濃厚日系風格的木質外觀在街頭格外醒目，低調卻極具辨識度，讓人路過時不自覺多看一眼。「夏野豆行」整體風格簡約純粹，延續日系咖啡文化的細膩質感，營運形式以外帶為主，並設有簡單的戶外座位，遂成為不少咖啡愛好者必訪的行天宮咖啡廳口袋名單。

▲隱藏在捷運行天宮站附近的人氣咖啡廳「夏野豆行」。（攝影：楊婷雅） ▲前來「夏野豆行」購買咖啡的人潮絡繹不絕。（攝影：楊婷雅）

超人氣行天宮外帶咖啡吧「夏野豆行」

從行天宮捷運站步行前往，約五分鐘即可抵達「夏野豆行」。店鋪正對面的路旁規劃簡單的戶外座位。然而，由於「夏野豆行」人氣居高不下，前來購買咖啡的咖啡迷絡繹不絕，限量座位經常客滿，若希望於現場享用咖啡，需仰賴視當下運氣。

▲「夏野豆行」以外帶為主，但對街仍設有簡單戶外座位。（攝影：楊婷雅）



「夏野豆行」消暑首推「碎檸檬」

特別推薦「碎檸檬」，可視為西西里咖啡的創意延伸，抑或檸檬咖啡冰沙；不同於一般以檸檬汁搭配咖啡的作法，夏野豆行改以檸檬碎冰入飲，入口層次分明，呈現細緻的冰沙口感。搭配自製醃漬檸檬片，為風味增添清新的柑橘香氣與些微苦韻，使整體表現輕盈而有深度，成為夏日消暑的代表品項。

▲「碎檸檬」為咖啡檸檬冰沙，為「夏野豆行」夏日消暑首選。（攝影：楊婷雅）

行天宮周邊必訪的咖啡店「夏野豆行」

「夏野豆行」「所使用的咖啡豆皆為自家烘焙，店內提供多款單品豆選擇，咖啡迷可依喜好選擇單杯手沖品飲。店內亦販售限量濾掛包，對於平日忙碌、無法花時間手沖的上班族而言，能以更便利的方式享用高品質單品咖啡。咖啡迷來到捷運行天宮站附近，絕對不能錯過「夏野豆行」。

▲「夏野豆行」亦提供義式咖啡。（攝影：楊婷雅）







「夏野豆行」店家資訊

營業時間：週一～週五08:00～17:00(週三公休）

地址：台北市中山區松江路330巷1號

電話：02 2563 8780

