芙莉蓮展台北站！台灣首展葬送的芙莉蓮特展預售票，芙莉蓮娃包票限量必收。

葬送的芙莉蓮特展台灣首展！2026年1月3日起在士林科教館展出，預售單人票、限量芙莉蓮娃包套票11月24日開搶。

日本葬送的芙莉蓮特展台灣首展！《葬送的芙莉蓮特展》即將於2026年1月3日至4月6日在國立臺灣科學教育館展出，現場再現日本展內容，還原芙莉蓮、費倫與修塔爾克的武器、寶箱怪等，各種芙莉蓮經典場景一次打卡，11/24起推出預售單人票，以及限量芙莉蓮娃包套票，芙莉蓮娃娃、娃包整組收藏超可愛，鐵粉絕對要在11/24中午12點準時搶一波。



▲日本《葬送的芙莉蓮特展》首度來台，2026年1月3日至4月6日在國立臺灣科學教育館展出。



▲《葬送的芙莉蓮特展》台北站預售單人票、限量娃包套票將在11/24中午12點準時開賣。





葬送的芙莉蓮特展台灣首展5大主題展區

葬送的芙莉蓮特展在科教館展出，將以動畫第一季內容規劃5大主題展區，從序章流星雨場景、葬送的芙莉蓮、僧侶與鏡蓮華到一級魔法使測驗，帶你回味動畫中的經典對白、場景，現場有芙莉蓮、費倫與修塔爾克的武器，可以拿起來拍照打卡，還有寶箱怪等立體場景可以近距離互動，讓你剛好在明年在芙莉蓮第二季開播時，也能來看芙莉蓮展打卡。



▲《葬送的芙莉蓮特展》台北站將重現日本展，5大主題展區還原芙莉蓮經典場景。





葬送的芙莉蓮特展台北站 預售娃包套票必收

本次芙莉蓮展覽預售票將在11/24中午12點開賣，除了有預售單人票優惠400元，原價480元，此外，鐵粉一定要搶預售娃包套票，包含芙莉蓮展單人票、芙莉蓮娃娃、專屬娃包，整組套票只要699元，限量5000組在時藝官網、kkday都能買到，預售票只到明年1/2，芙莉蓮鐵粉明年就衝科教館朝聖。

▲《葬送的芙莉蓮特展》台北站預售票11/24開搶，鐵粉必收芙莉蓮娃包套票，限量5000組。





葬送的芙莉蓮特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7 樓東側特展室

展覽日期：2026/1/3(六)-2026/4/6(一)除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00(17:30 停止售票及入場)





葬送的芙莉蓮特展 票價資訊

預售期間：11/24-1/2 預售單人票：400元(原價480元)

預售娃包套票：699 元(含票券、芙莉蓮娃娃、娃包一組，限量5,000組)



展期票販售期間：1/3-4/6

展期單人票：480 元

現場優待票：450 元

現場特惠票：240 元

