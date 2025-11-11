航海王25週年特展 蛋頭島、和之國篇章重現！限量3000組公仔套票，粉絲必搶。

航海王動畫25週年特展首度登台，完整重現魯夫冒險旅程與經典戰鬥場景，限量公仔套票同步開搶，動漫迷勢必朝聖！

啟航超過25年的熱血感動即將駛進台北「所有航海王粉絲準備好了嗎」。日本東映動畫為紀念「航海王」動畫開播25週年所策劃的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」正式宣布登陸台灣「這也是日本首度的海外盛大展出」。特展將於2026年1月10日起至4月6日「在國立臺灣科學教育館盛大舉行」陪伴全球粉絲一同成長的草帽一行人「將帶領觀眾重溫25年來的尋夢之旅」。



▲草帽一行人全員展出（圖為日本展出畫面、時藝多媒體提供）

▲動畫世界的設定資料（圖為日本展出畫面、時藝多媒體提供）





四大主題展區「和之國」與「蛋頭島」篇章完整呈現

此次台北特展內容集結了動畫開播至今的眾多精彩篇章「規劃了四大主題展區帶領觀眾深入航海王的世界」。內容包含「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」以及「新四皇區」。「從魯夫啟航的東海、進入偉大的航道、直到新世界」25年的冒險軌跡將一次完整呈現「無論是和之國的激烈戰T鬥、還是最新進度的蛋頭島神秘科技」都將在展區中重現。





▲「蛋頭島篇」魯夫未來服展示（圖為日本展出畫面、時藝多媒體提供）

▲擁有世界最強大頭腦的男人「Dr.貝卡帕庫」登場！（圖為日本展出畫面、時藝多媒體提供）





必看11大亮點「魯夫對決海道」限定影片首播

除了四大主題「展覽更細分出十一大亮點內容」。粉絲將有機會近距離欣賞動畫師們充滿熱情所創作的大量珍貴畫稿「感受動畫製作背後的生命力」。展場更將獨家限定播映長達2分30秒的「魯夫對決海道」最終激戰影片「重現五檔尼卡型態的震撼」。此外「蛋頭島篇」的關鍵人物「Dr。貝卡帕庫」與新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將現身「而新四皇紅髮傑克、黑鬍子、巴其等角色也將震撼登場」絕對是粉絲不容錯過的焦點。



▲香吉士與Queen的戰鬥場景（圖為日本展出畫面、時藝多媒體提供）





航海王特展預售票開賣「限量3000組公仔套票」手刀開搶

為了回饋廣大粉絲「主辦單位特別推出限量預售票」。即日起至2026年1月9日「預售單人票」優惠價400元「原價480元」。而最具收藏價值的「預售特典公仔套票」售價980元「內含一張單人電子票以及一個展覽限定特典公仔」此套票更是「全球限量3000組」售完為止「航海王粉絲務必把握這次難得的收藏機會」一同在2026年開春「前往國立臺灣科學教育館見證25年的感動」。



▲限量3,000組「預售特典公仔套票」（圖_時藝多媒體提供）

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

活動時間： 2026/1/10（六）－2026/4/6（一） ※除夕休館、週一不休館，開放時間10:00－18:00（17:30停止售票及入場）

活動內容：

・日本首度海外巡展，完整重現航海王動畫25年來經典篇章與手稿展示。

・四大主題展區：「航海王動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」、「新四皇區」。

・十一大亮點內容，包含魯夫對決海道的2分30秒限定影片、Dr.貝卡帕庫立體雕像、草帽一行人全體模型登場。

・推出限量3,000組「預售特典公仔套票」，含展覽限定特典公仔與單人票。

・預售單人票400元（原價480元），預售特典公仔套票980元，於時藝官網與KKday開賣中。

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓南側特展室

官方通路：時藝多媒體官網、KKday

▲ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 主視覺（圖_時藝多媒體提供）

