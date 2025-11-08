松菸澡堂化身潮玩世界！Nervape 打造「猿澡堂」沉浸展，潮玩公仔結合露營設計。

潮流 IP 品牌「Nervape」首度登陸台北，自2025年11月7日至11月16日於松山文創園區「男澡堂」推出限定展覽《猿澡堂 The Nervape Bathhouse》。以「共創、進化、連結」為核心精神，Nervape 將這座充滿歷史氣息的空間，轉化為猿族能量場般的沉浸式世界，讓觀眾能親身參與潮流創作與互動體驗。這次展覽不僅是品牌繼新加坡、香港、上海等國際城市巡迴後，最貼近亞洲文化的一站，更邀請台灣兩大戶外品牌「人八月 RBY WOOD DESIGN」與「Black Design」共同打造結合公仔藝術與露營文化的潮流祭典，讓藝術、科技與生活在同一場域中交融發酵。

▲松菸澡堂化身潮玩世界！Nervape 打造「猿澡堂」沉浸展限時登場



沉浸式澡堂開啟入浴儀式 體驗「裸猿進化」的創作旅程

走進松菸的《猿澡堂》，觀眾的體驗從「入浴儀式」正式開啟。Nervape 團隊強調，品牌一直相信 IP 不該只是被觀看，而是能被重新定義、參與與共創。因此這次策展以「實體互動與即時社群化」為核心，將創作過程轉化為觀眾的共同體驗。



展場設有「猿群澡池」，觀眾可親手操作互動模組，體驗從「裸猿」進化為「打扮猿」的拼裝過程。這不只是單純的玩具組裝，而是象徵品牌核心「進化」精神的實踐。完成的猿公仔更可即時連結個人數位身份，生成專屬紀念品，讓每位參與者都成為 Nervape 世界的一部分。整個展覽透過燈光、聲音與色彩設計，讓觀眾彷彿置身於虛實交錯的猿族宇宙。

▲戶外營地區結合「人八月」與「Black Design」，重現露營聚落氛圍





打造戶外潮流營地 人八月與 Black Design 注入台灣創作能量

Nervape 台北展的另一亮點，是將潮玩文化延伸至戶外，以露營美學打造出具生活感的藝術聚落。此次特別邀請兩大台灣品牌「人八月 RBY WOOD DESIGN」與「Black Design」跨界合作，共同建構自然氛圍與社群聚點。「人八月」以手作木工與溫潤家具著稱，「Black Design」則以兼具實用與美學的露營設計代表台灣創新精神。



兩個品牌以木構架、露營椅與燈具陳設為基底，在松菸古蹟旁還原露營氛圍，讓潮流與自然完美融合。這個戶外區不只是靜態展示，更將成為粉絲與創作者交流的核心場域。現場預計舉辦沙龍講座、品牌對談等活動，讓展覽不只是「看展」，而是一場有溫度、能共感的社群凝聚體驗。

▲打造戶外潮流營地，人八月與 Black Design 注入台灣創作能量



全球藝術家共創NFC公仔 連結數位身份與潮玩文化

Nervape 自2021年創立以來，以結合科技與藝術的潮玩公仔為人熟知。每款公仔內置 NFC 晶片，能連結收藏者的數位身份與全球創作者網絡，展現虛實融合的創新精神。台北展以「共創」為主題，展示超過10件來自世界各地藝術家的聯名作品，包含台北在地創作者 Kenalwayscan 與劉銳（Liury Liu），以不同媒材與語彙重新詮釋「猿族進化」與「文化連結」。

▲展覽牆面展示了 Nervape Original 公仔的誕生過程與「猿」的進化概念

這些作品不僅呈現各地藝術家的創作觀點，也象徵 Nervape 品牌的開放精神。展區牆面同步展示公仔製作流程，從3D模型、開模、上色到完成，每一步都細緻展現藝術與技術的融合。這場展覽讓觀眾不只是欣賞，更能理解品牌如何透過科技讓創作延伸到真實生活。



▲展場陳列了多款由全球藝術家共創的 Nervape 3X 系列作品，展現「共創」精神





三大限定活動登場 打卡抽賞再拚最終大獎

為了讓觀眾能更深度體驗《猿澡堂》，Nervape 推出三大限定互動活動，讓潮流不只停留在視覺上。首先是「打卡送小禮」，只要追蹤 Nervape 官方 IG 即可獲得限定貼紙包，加上打卡貼文再贈手機支架，每日數量有限。第二是「猿澡堂一番賞」，週末每日2場抽賞（14:30、16:30），每場40抽，每抽售價NT$250。獎項從 A 賞的 Nervape Original 公仔，到 B 賞托特包與掛繩、C 賞冰箱貼與零錢包皆相當吸睛；最終賞則由當場最後一抽的幸運觀眾獲得 Nervape Original 公仔。

▲本次台北站「猿澡堂」也徹底貫徹了「共創」精神，在「猿群澡池」區域將展示超過十件來自全球藝術家的共創作品



最後壓軸登場的「全場最終大賞 Proof of Bath Bonus」，於展覽最後一天（11月16日）抽出。凡購買任一 Nervape 3X 系列商品，或單筆消費滿NT$7,000並登錄活動頁者，即有機會獲得唯一的「Nervape 3X 台北限定款」。這項活動成為粉絲們最期待的高潮時刻，也象徵品牌讓實體展覽與數位世界交織的精神。



▲Nervape 團隊強調，他們希望打造的不僅是一場展覽，而是一個讓每個人都能進入、共創、進化、連結的全新場域





猿澡堂 The Nervape Bathhouse

展覽期間：2025年11月7日（五）— 11月16日（日）

地點：松山文創園區 男澡堂（台北市信義區光復南路133號）

三大限定活動：

・追蹤IG贈貼紙包、打卡再送手機支架（每日限量）。

・週末「猿澡堂一番賞」兩場抽賞活動（每場40抽，每抽NT$250）。

・「Proof of Bath Bonus」最終大賞，凡購買任一Nervape 3X系列或單筆消費滿NT$7,000可登錄抽獎，獎項為「Nervape 3X台北限定款」。





