2023神戶彩燈節驚喜升級！進入12月以後，日本各地知名的點燈活動都已經紛紛開跑，說到兵庫縣的神戶市，不僅有關西三大燈節的「神戶Luminarie光之祭典」，還有舉辦10年以上的「神戶彩燈節」也相當受到歡迎，而2023年的神戶彩燈節除了全新打造了一座阿拉伯彩燈宮殿，還有巨型的星型燈飾、超萌的侏儸紀恐龍迷宮，都將帶給旅客們不同的驚喜，而且一路將舉辦到2024年2月中旬，讓大家可以從聖誕節拍到情人節。
推薦閱讀：燈飾控看這篇超詳細！日本關西9個「大阪梅田聖誕樹點燈活動」超完美攻略，梅田雙子塔「天使翅膀巨型燈飾」、梅北廣場「23萬個LED燈齊亮」歡慶耶誕節。
▲圖片來源／イルミナージュ事務局
在2023年堂堂邁入第12週年的「神戶彩燈節」，是每年關西地區規模相當大型的聖誕點燈活動之一，今年選在開園30週年的神戶水果鮮花公園舉辦，因此特別以「祕密花園」為主題，打造了全新的阿拉伯彩燈宮殿，也是繼往年的「冰之宮殿」、「粉紅宮殿」之後，第3個超巨型的宮殿系列作品。優雅的中東建築風格外觀，將帶領著遊客們遨遊在充滿異國風的氣氛當中，不用出國就彷彿來到阿拉丁神燈的世界。
▲圖片來源／イルミナージュ事務局
除此之外，還有巨大又魔幻的「星型燈飾」以及遍布著可愛恐龍燈飾的「侏儸紀彩燈迷宮」，都是2023年全新登場的拍照打卡點。最特別的是，星型燈飾其實只有做出一半的造型，但如果透過會場特別準備的反射面板拍攝，就能拍到一個相當大型的八角型星星，看起來更加壯觀。
▲圖片來源／イルミナージュ事務局
今年的神戶彩燈節可說是驚喜滿點，除了上述必拍的燈飾區以外，還有一個不容錯過的「巨型發光鋼琴」設置於地面，只要踩到鋼琴上就會發出聲音和燈光，讓遊客們可以與另一半、家人或閨蜜一起用雙腳彈奏出簡單的歌曲；如果有帶毛小孩的話，這次還有一區是專為狗狗設計的燈光玩樂區，在這裡不僅能與愛犬一起玩鐵環、欄桿等遊樂設施，還有專用的攝影地點讓飼主們能與汪星人拍下難忘的聖誕節回憶照片。
▲圖片來源／イルミナージュ事務局
2023神戶彩燈節～祕密花園～
日期：2023年11月1日～2024年2月12日
地點：道路休息站「神戶水果鮮花公園」
地址：兵庫県神戸市北区大沢町上大沢2150
點燈時間：17:30～21:30
票價：13歲以上1,800日圓（提早入場券2,300日圓）、1～12歲1,000日圓（提早入場券1,500日圓）、寵物500日圓
※12月23日～12月25日期間上述價格皆調漲1,000日圓（寵物門票維持500日圓）