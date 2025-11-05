> 生活 > Pinkoi市集530間品牌！Pinkoi Design Fest瘋設祭圓山登場，文青市集雙11優惠買爆。

Pinkoi市集530間品牌！Pinkoi Design Fest瘋設祭圓山登場，文青市集雙11優惠買爆。

文青必逛Pinkoi市集！Pinkoi年度盛事「Pinkoi Design Fest瘋設祭」這次在11/7-11/9在圓山花博公園爭艷館登場，現場規劃六大主題星球，集結超過530間亞洲設計品牌，其中更有57間首次來台參展，無論是日常小物，文具、插畫、家飾到時尚配件都有，還搭上雙11優惠折扣，文青通通要逛、要買。

首度來台品牌曝光　從水果紙膠帶到元宇宙馬鈴薯超吸睛

這次Pinkoi瘋設祭，多達57間品牌首次來台的亮相，包含韓國ZAGNE的水果紙膠帶、日本Bartimaeus的夢幻插畫文具，還有把食物變成杯墊的韓國Pola at Home，貓奴必買沖繩羊毛氈品牌「つむぎ屋tsumugi.ya」打造的羊毛氈招財貓貓。此外還有角色品牌Bumpy、Butaman、POTATOKUN也將登台，療癒角色與元宇宙創作通通都能一次逛。
線上線下同步開跑　APP消費享雙11限定折扣

Pinkoi瘋設祭在11/7-11/9三天快閃，在圓山花博公園爭艷館登場。不能衝現場的粉絲也不擔心，除了實體展會外，Pinkoi同步推出線上購物優惠，在10/30-11/17期間，於Pinkoi APP消費滿1111元現折66元，滿2222元再折222元，讓粉絲們也能線上逛起來、買起來。
Pinkoi Design Fest瘋設祭 活動資訊

活動日期：2025 年11月7日（五）— 11月9日（日）
活動時間：每日10:30-19:30（19:00為最後入場時段）
活動地點：圓山花博公園爭艷館
入場方式：下載並登入Pinkoi APP即可入場
 

Pinkoi雙11加碼線上優惠

活動期間：10月30日至11月17日
活動內容：使用Pinkoi APP消費滿1111元，現折66元；滿 2222元，現折222元  (每帳號限用一次)。
 

