誠品新店裕隆城戶外市集！4天快閃「綠色生活節市集」新店文青逛起來，超過50攤設計品牌、美食餐車就在誠品新店。

新店人雙十連假就到誠品新店裕隆城逛市集！座落在七千坪綠湖公園旁的「誠品新店裕隆城」，為了替開幕首月造勢，特意在雙十連假推出四天快閃「綠色生活節市集」，集結匯集肖年頭家、文創設計、花藝植栽等超過50家設計品牌、美食快閃新店，讓新店人連假不用出城也能大玩特玩、不無聊。
於10/7-10/10期間快閃「綠色生活節市集」新店場，就在誠品新店裕隆城旁的綠湖公園廣場上亮相，以友善環境的「植」感為主題，力邀超過50間人氣設計品牌和美食，共同打造專屬於新店人的市集。推薦人氣蔬食包子「草山包子」，以全植物肉做成的招牌肉包，無論是配上西洋芹、剝皮辣椒炒豆干等創意口味，早餐來一顆剛剛好。宜蘭「貓咪陀佛蔬食」也遠道而來，帶來超Ｑ的貓咪造型蘿蔔糕，搭上客家桔醬和美乃滋特調醬汁，從視覺到味覺療癒滿滿。
以假亂真的水果造型甜點「果園先生 屏南商行」，除了獻上季節限定「文旦仿真甜點」，還有無麩質無蛋奶植物系甜點、當季新鮮蔬果脆片等。除了人氣美食之外，誠品新店「綠色生活節市集」現場還有超過50個在地永續品牌響應，「香氛森林」以台農20號牛奶鳳梨或在地草莓特製散發夏日香氣的水果香氛蠟燭；採天然草本純素成分製成的漢方保養品「BASHIDO」等，各式各樣實用小物就等你來尋寶。
同時，也推出一系列優惠活動，邀請Gogoro合作，只要達成指定綠行動任務，就免費送造型雞蛋糕；新店人誠品會員不限金額消費，加碼送限定版「永續環保餐具組」；累計消費滿600元，即贈鮮乳坊玻妞優格飲乙份；滿1,200元，再享BASHIDO明星商品禮盒乙組。
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誠品新店裕隆城「綠色生活節市集」新店場
活動地點：誠品生活新店－1F戶外後廣場
活動日期：2023/10/7(六)-10/10(二)，共四日
活動時間：10/7(六)-10/9(一) 12:00-20:00；10/10(二) 12:00-18:00