新蔬食「養心沙龍」插旗誠品裕隆城！養心沙龍「新店人限定優惠」免費加菜吃飽飽，燕麥奶特調「老罈酸菜Ｕ」顛覆想像。

到「養心沙龍」吃蔬食讓你傻傻分不清！誠品新店裕隆城開幕至今，即便是平日時間依然是人潮不減，而看準新店人的「食戰力」，台北超高人氣蔬食集團「養心餐飲」推出全新概念「養心沙龍」，獻上中西式創意蔬食料理，為誠品新店裕隆城帶來最不一樣的綠色蔬食藝文沙龍。







全新開幕的「養心沙龍」於即日起正式插旗誠品新店裕隆城，以1930年代上海中西交匯的歷史背景作為發想，結合永續環保的概念，從裝潢到器皿都選擇自然的媒材，並以時下最夯的莫蘭迪色打造店觀主視覺。更重磅邀請韓國藝術家李正恩、國際時尚造型師劉大強設計「養心沙龍」專屬的菜本和制服。菜色部分推出相聚歡、摩登匯、憶風華、養心緻、老城食、品東方、甜沙龍等主題，用最摩登、最特別的方式重新詮釋蔬食料理。







在養心沙龍用餐首推適合多人分食的「肋排炸物拼盤」，用韓式年糕偽裝成肋排的骨頭，再用新豬肉仿造出肋排的模樣，塗抹上鹹甜的醬汁從視覺就讓人驚喜，一旁配有烤節瓜、酥炸洋蔥圈，滿滿一大盤超療癒。同樣是用新豬肉製成的「松露奶霜起司漢堡」，則是淋上滿滿的松露奶霜醬和胡椒爆炒的蕈菇，大口咬下超過癮。





養心沙龍 新店誠品裕隆城

營業時間：週日至週四 11:00am - 9:30pm；週五、週六 11:00am – 10:00pm

電話：(02) 8665-5188

地址：新店誠品裕隆城2F (新北市新店區中興路三段70號2F)



養心沙龍新店誠品裕隆城 開幕優惠

1、10/6-10/8出示證件，新店區居民凡於養心沙龍內用消費，即贈上海菜飯。 每桌限一份。

2、10/9-10/13凡內用消費+$10即可獲得炸糕脆方ㄧ份。每桌限一份。