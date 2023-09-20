新店裕隆城美食買一送一攻略！超過21個「誠品新店裕隆城美食」優惠快筆記，「買1送1、第2件半價、吃到飽免費升級」攻陷新店人的胃。

新店人開吃新店裕隆城！正式試營運的「新店裕隆城」，以全亞洲最大「誠品生活」、和新店地區唯一「威秀影城」和超過250間美食選品店，號招新店人衝去逛起來、吃起來。其中，佔比極高的美食餐廳更引進超過20間人氣美食首度進駐新店，窩客島特別整理超過21個美食優惠，買一送一、第二個半價等優惠攻陷新店人的胃。







首推必吃餐廳有從新加坡國際品牌「樂天皇朝」，首創八色小籠包讓新店人不用到信義區也能品嚐到，更針對新店在地特色推出限定「脆皮包種鮮蝦小籠包」，帶有茶香小籠包底部煎至焦香超涮嘴，於9/28~10/5期間，只要點八色小籠包，就免費贈送一份。而「靜岡勝政日式豬排」則是推出新店限定、全台最厚5公分極厚切豬排丼，以及香氣十足的「「黃金紫蘇梅豬排套餐」。







此外，還有新北人限定優惠， 於9/28~10/20平日，只要出示新北市民身分證於瓦城或時時香中內用滿1500元，瓦城贈「瑪莎蔓豬肉/椰汁炒雞肉」，時時香贈「麻婆豆腐燒/醋溜土豆絲」。日本排隊美食「京都勝牛」也在9/20~9/30期間，推出消費滿千元就送1000元現金券；而「涓豆腐、韓姜熙的小廚房」也推出內用消費滿500元，直接贈送「500元韓料霸主慶開幕APP序號卡」，超划算。





新店裕隆城美食優惠整理

新店裕隆城美食優惠：靜岡勝政日式豬排

9/28至10/1期間，「中份腰內豬排套餐(原價360元)」超值半價只要180元，每日限額30名。



新店裕隆城美食優惠：TOK盡興食光

開幕期間9月20日至10月30日到店內用，每桌招待開胃菜「芳香櫛瓜玉米盤」一份，餐點價值130元。



新店裕隆城美食優惠：瓦城泰國料理

(1)9/28~9/30 正式開幕首三日，每日前30組內用滿$2000招待「酸辣蝦湯/蟹肉玉米湯」(擇一)，限前30組顧客(午餐11:00起/晚餐17:00起前15組)，恕無法拆桌/拆單/折現。

(2) 9/28~10/20平日，憑新北市民身分證內用滿$1500，贈「瑪莎蔓豬肉/椰汁炒雞肉」(擇一)。

(3) 9/28～10/23內用於瓦城誠品新店店Google MAP評論五星，贈﹝摩摩喳喳/芋香黑糯米 擇一﹞乙份。



新店裕隆城美食優惠：樂天皇朝

9/28~10/5，凡於樂天皇朝誠品新店店點選每份368元的「特色皇朝小籠包（八色）」一籠，即贈創新口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份（三顆）。每桌至多致贈一份，每日限量、送完為止。



新店裕隆城美食優惠：銀座杏子日式豬排

(1) 開幕獨家禮物：9/28~10/1 每日前30組消費任一餐點，送炸雞塊兌換券 (一組一張，限下次尺使用)。

(2) 六角會員活動：9/20~9/30，成為杏子-新店裕隆城APP會員，消費即贈霜淇淋「兌換券」乙份(限下次尺使用)。



新店裕隆城美食優惠：京都勝牛

(1) 9/20~9/30 消費任一雙人餐 即贈香草冰淇淋

(2) 9/20~9/30 消費滿1000元就加贈1000元現金券（限下次使用）。

(3) 9/20起，新加入六角會員贈100元折價券。



新店裕隆城美食優惠：涓豆腐及韓姜熙的小廚房

2023/10/5-2023/11/5活動期間，凡店內消費滿500元，直接贈送「500元韓料霸主慶開幕APP序號卡」乙張。使用期限依兌換券上說明為準。



新店裕隆城美食優惠：時時香

(1) 9/28～9/30 每日前30組內用(午餐11:00起/晚餐17:00起前15組)滿$1200招待「超級麻婆豆腐/霸王甘蔗蝦3支」(擇一)。

(2) 9/28～10/20平日，憑新北市民身分證內用滿$1500，贈「麻婆豆腐燒/醋溜土豆絲」(擇一)。

(3) 9/28～10/23 內用於時時香誠品新店店Google MAP評論五星，贈﹝時時香綠豆蒜/杏仁豆腐 擇一﹞乙份。每桌限贈乙份。



新店裕隆城美食優惠：新馬辣

消費打卡＋指定貼文留言，全桌免費升級「美國神仙牛」吃到飽。



新店裕隆城美食優惠：燒肉ChaCha

消費滿額，打卡＋指定貼文留言即贈「深海透抽」一份。



新店裕隆城美食優惠：默爾 pasta pizza

09/28-10/05 誠品裕隆城店限定內用外帶不限金額，享指定披薩買一送一。（指定口味：鄉村時蔬、經典瑪格麗特、蜂蜜蘋果乳酪、陽光夏威夷、羅勒青醬燻雞野菇、四騎士）（取價高款披薩計價，單筆消費限購乙組）



新店裕隆城美食優惠：瘋一鍋

(1) 09/20-11/06 在Google Map上評論「瘋一鍋新店誠品店」，即享雪花豚或雪花牛1元加價購。加入新店誠品店Ocard的會員，即可獲得價值200元折價券，可當場現折（新會員限定）

(2) 09/28-10/01龍蝦買一送一。



新店裕隆城美食優惠：一覺吐司

(1) 09/20-10/31 完成 Google 5星評論即享整條吐司現折$10/條。

(2) 09/20-09/27 單筆消費買$250元(含)以上 即贈甘丹奶酥厚片1片。



新店裕隆城美食優惠：淡果香台灣果乾水

(1)09/20-09.24 每日前15名消費（現場發放號碼牌），10入果乾水買一送一（價位520元任選），每人限購一組。

(2) 09/20-10/10 消費滿1200現折100元、滿2000元贈綜合果乾水(10入) 或 胖胖玻璃瓶650ml



新店裕隆城美食優惠：古典玫瑰園

首五日限定品項買二送一，英國皇家瓷器限時特價。



新店裕隆城美食優惠：日出茶太

9/25(一)~9/27(三) 11:00~20:00全台日出茶太門市，日出茶太LINE會員買太極厚茶拿鐵送紫玫瑰荔枝凍飲，每人每日憑券限購一組；限冷飲，兩杯飲量甜度、冰量皆需一致；除環保杯折扣外，其餘折扣皆不併行。



新店裕隆城美食優惠：春上布丁蛋糕

9/28-10/1 買任一口味，即贈原味蛋糕一顆，每人至多贈送一顆，每日限量前30組，送完為止。



新店裕隆城美食優惠：英格莉莉-新店裕隆城

1、9/20-9/27 試營運，來電訂位，消費滿$999元，出示本報導即贈新店裕隆城限定「楊枝甘露或巨峰葡萄繽紛鬆餅塔」乙份，每桌限換一組。

2、9/28~10/1 點購「楊枝甘露或巨峰葡萄繽紛鬆餅塔」一份，達每人低消即享5折優惠，每天限前五組，每桌限換一份。

3、9/28 ~10/8 六角美食通APP會員專屬優惠，會員當日消費滿$899贈「野菇芝麻葉烤餅」兌換券(限下次使用)。



新店裕隆城美食優惠：星巴克

2023/09/23~ 10/31期間優惠

(1) 憑當日單筆消費滿$800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋乙個；當日單筆消費滿$2000元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個。

(2) 憑誠品商場當日當筆消費滿$200元以上發票或威秀影城當日票根，可享點購兩杯特大杯相同口味/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。



2023/09/25(一)~ 09/28(四)

活動期間於星巴克新店裕隆城門市點購特大杯氮氣冷萃咖啡乙杯或特大杯氮氣冷萃歐蕾乙杯，即可享單一優惠價$160元/杯。



新店裕隆城優惠：威秀影城4K IMAX

電影優惠330元，會員買二送一。



新店裕隆城優惠：UNIQLO

9/20~9/24 單筆消費不限金額，贈送在地熱門「錢錢的雞蛋糕」一份；單筆消費滿2000元，贈旅遊實用「多功能吊掛收納包」一個。