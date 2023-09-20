24小時不打烊誠品新店！誠品新店裕隆城「9個必拍打卡點」總整理，10米巨兔、30米挑高天井美拍。
誠品生活新店裕隆城9個打卡點總整理！新店人近日最夯話題莫過於「新店裕隆城」正式對外試營運，引進250個人氣美食、時尚潮流品牌，讓新店人不再只會揪逛家樂福，而是到對面新店裕隆城逛街吃飯。這次特別整理9個必拍打卡點，並且加碼公告「一日限定24小時誠品」將於9/30快閃登場，讓新店人一起到四樓誠品書店享受最不一樣的新店夜生活。
目前為全亞洲最大規模的「誠品生活」新店裕隆城，邀請建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇三位跨領域的專家聯手，打造專屬於新店人的「明日之城、眾人之所」。最大亮點在於串連地下一樓到四樓的「12米巨形圓拱垂直設計」，最佳拍攝點在二樓手扶梯處，氣勢磅礡的圓拱層層堆疊出令人驚艷的視覺感，讓人忍不住停下腳步拍照、發IG限動。
一走進「誠品生活新店裕隆城」，一定會先被一樓超巨型兔子裝置藝術吸引，由知名藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」，俏皮可愛的打太極姿勢無論是從一樓合影，還是走到二樓俯瞰，都是新店人最療癒的新打卡點。
而位於四樓的「誠品書店」一入口就有30米挑高的天井迎接大家到來，隨時戶外光影呈現出不同的氛圍，讓人在「光合廣場」中享受陽光灑落的舒適感。入口的兩處還設置「閱讀窗景」，引進歐洲書店的特色，營造不同的閱讀感受。
這次誠品書店更規劃「50米閱讀大道」，精選書籍帶領大家探索知識；針對新店文教學區設置新北最大的兒童書店「探索小學校」、獨家設置的「嬰幼兒質感選品店」，滿足家庭需求。誠品文具部分也將帶來多款特色小物，和Gift+職人禮品包裝服務，無論是自用還是送禮都能到此挑好物。書店旁的「eslite premium黑卡會員專屬空間」也結合戶外「野花園」露台，眺望著鄰近綠湖公園，沈浸在書香、咖啡香和綠意植栽中超愜意。
三樓部分在親子區的天花板設計「顛倒迷宮」，上下顛倒的奇幻花園中可以看見小紅帽、大野狼等童話故事中的角色，不妨抬起頭來往向天花板，欣賞充滿童趣想像力的趣味空間。同樣位於三樓的紅廳，在梯廳部分以無牆美術館為概念，拉近民眾和藝術的距離。二樓角落規劃戶外景觀的「野花園」露台，以台灣原生海拔植物設計，結合綠湖公園的生態景觀，是新店人必拍空中花園。
此外，將於9/30響應誠品書店「24X24燦爛相傳」計畫，四樓誠品書店將於當天推出一日快閃24小時不打烊活動，預計將舉辦各種免費藝文活動，揪新店人一起不睡覺、嗨一整晚。
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誠品生活新店裕隆城 開幕資訊
開幕日：9/28正式開幕
試營運：9/20下午三點開始
地址：新北市新店區中興路三段70號（新店裕隆城B1–4F）
營業時間：
週日至週四11:00－21:30
週五及週六11:00－22:00
誠品生活新店裕隆城 開幕會員優惠
1、9/28至10/10誠品會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。
2、中秋連假9/28至10/1誠品生活新店推出限時4天「會員日開幕慶」，享多重加碼優惠。
3、9/30更響應「24X24燦爛相傳」計畫，4F書店24小時不打烊。
4、9/28至11/6，當日新註冊誠品會員就送限量CAFE!N冠軍咖啡兌換券乙張。
5、新店人出示指定證件再贈「誠品生活新店限定文件夾」開幕紀念禮乙份。
6、集滿店內6處指定景觀集章，與不限金額消費發票即可至3F顧客服務中心兌換限量「誠品生活探索手機掛繩組」乙份。
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