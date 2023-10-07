13個雙北新景點跟上！免費玩「13個雙北景點、市集」雙十連假就衝，白晝之夜、風箏節、煙火市集領軍快閃。

雙十連假雙北人才不出城，13個新景點、市集快閃登場！迎來2023年最後一個連假，台北、新北都在本週末推出各種免費活動，有盛大開幕的「2023台灣設計展」推出兩天快閃煙火市集，也有每年都超嗨的跨夜不睡「台北白晝之夜」，更有暌違三年強勢回歸的「北海岸國際風箏節」等，這次整理13個雙北新景點、期間限定活動、主題市集等，無論是親子遛小孩放電，還是情侶約會都不用出城。







心中山Nancy’s Halloween暗黑萬聖節

雙十連假就到中山站的心中山線形公園逛市集！由台北捷運和有趣市集共同打造的「心中山Nancy’s Halloween暗黑萬聖節」，從即日起至10/29每逢週五和六日擺攤，近50個風格攤位齊聚，有特調飲品、文青手作、人氣美食之外，部分店家也推出獨家限定暗黑色餐點，和搞怪的萬聖節佈置，讓人整個十月都想到中山逛市集。



心中山Nancy’s Halloween暗黑萬聖節

活動日期：2023/10/6~2023/10/29 每週五傍晚17時、及每週六、日14時







2023台北白晝之夜

整夜不准睡的狂歡之夜「2023台北白晝之夜」，今年以「起義吧！」為主題，「＃藝術行動代號3、6、9＋」為號召，在最繁榮的信義區國父紀念館、臺北市議會與臺北市政府三大場館與周邊，邀請近100組藝術家和團隊參與，打造最不一樣的街頭藝術，有錯過就消失的「小冰人藝術行動」、走進市議會看表演等25件跨媒材藝術裝置作品，和超過35場演出節目，揪台北人整夜狂歡。



2023台北白晝之夜

活動時間：2023/10/7晚上6時~2023/10/8上午6時

活動地點：國父紀念館、臺北市議會、臺北市政府等周邊





2023新北市北海岸國際風箏節

因為疫情而停辦的「新北市北海岸國際風箏節」，終於在睽違三年之後，再度回歸石門白沙灣，以「風在石起」為主題，請到超過100位國內外風箏好手同台較勁，各種不同造型特色風箏在天空翱翔，超壯觀的畫面一定要拍到。現場還有互動表演、歌手現場，是雙十連假遛小孩的好去處。



2023新北市北海岸國際風箏節

活動日期：2023/10/7

活動時間：10:30～17:00

活動地點：新北石門白沙灣







SOGO復興館 歐洲美食市集

藏在SOGO復興館9樓的「歐洲美食市集」，請到超高人氣的歐洲甜點、美食快閃台北東區，讓人不用花大錢飛歐洲，也能品嚐到道地歐洲風味。有首度到百貨快閃的「JADE LI Chocolatier」推出獨家新品粉紅蘋果；「Ciao Ciao Stroopwafel」則是帶來現做的荷蘭焦糖煎餅。而被譽為台中第一名的「可麗露雅山甜舖」、療癒大爆餡的「Huatian花甜繽紛胖卡龍」、曼曼啃食品「現烤手工披薩」等也全都在SOGO復興館吃得到。



SOGO復興館「歐洲美食市集」

活動時間：9/25(一)~10/10(二)

活動地點：SOGO復興館9F中庭







誠品新店裕隆城 綠色生活節市集

新店人雙十連假就到誠品新店裕隆城逛市集！座落在七千坪綠湖公園旁的「誠品新店裕隆城」，為了替開幕首月造勢，特意在雙十連假推出四天快閃「綠色生活節市集」，集結匯集肖年頭家、文創設計、花藝植栽等超過50家設計品牌、美食快閃新店，讓新店人連假不用出城也能大玩特玩、不無聊。



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2023府中搞什麼鬼

2023府中奇幻城要開城了！板橋人又到了一年一度可以大膽搞怪的「萬聖節」，今年2023府中搞什麼鬼以「府中奇幻城」為主題，串連府中商圈推出將近一個月的狂歡趴，連續23天規劃4大主題，從特效藝術展、搞怪市集、變裝遊街、奇幻密室等，揪大家到板橋發揮創意搞怪。



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2023台灣設計展在新北

2023台灣設計展在新北！一年一度設計界大事「2023台灣設計展」將於本週末正式在新北開展，長達17天的「2023台灣設計展」以新北藝術新據點「新北市美術館」為主會場，邀請百名藝術家打造五大展區，並串連新北各地衛星展區，從自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等多方面呈現出新北獨有城市魅力。開幕首週更加碼推出兩天炫麗煙火秀，邀請大家雙十連假先衝鶯歌。



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國家鐵道博物館 氤氳時代—員工澡堂常設展

美到讓人會時空錯亂的「氤氳時代—員工澡堂常設展」，由文化部指導、國家鐵道博物館籌備處主辦。藉由「氤氳時代—員工澡堂」在台灣現代化過程的空間角色及文化資產意義，以圖像及模型闡述1930年代台灣的經典現代建築風格，見證台灣由近代化邁入現代化的時代序曲，讓鐵道迷、國人可以更加認識台灣鐵道，認識國定古蹟臺北機廠未來轉型活化為國家鐵道博物館的場域再生使命。



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三峽美人櫻花海

三峽賞花步道秘境公開！微涼秋風吹起，不同於常見的秋日賞楓，位於三峽河畔的安溪里堤頂步道在秋季換上粉嫩裝扮，由被譽為「秋日櫻花」的美人樹妝點整條步道，粉嫩似櫻花的美人樹花海步道，是三峽人最愛的秘密花園。



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誠品生活新店裕隆城

誠品生活新店裕隆城9個打卡點總整理！新店人近日最夯話題莫過於「新店裕隆城」正式對開幕，引進250個人氣美食、時尚潮流品牌，讓新店人不再只會揪逛家樂福，而是到對面新店裕隆城逛街吃飯。邀請建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇三位跨領域的專家聯手，打造專屬於新店人的「明日之城、眾人之所」，特別整理9個必拍打卡點。



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南門市場改裝試營運

台北婆媽等超久「南門市場」確定10/7改裝開幕！想要快速了解一個城市，最快的辦法就是跟著在地人鑽進菜市場中，探詢最道地的美食。京都有錦市場、東京有築地市場，而現在台北也將有全新整修的「南門市場」擄獲在地人和外國客的胃。因為工程關係不斷延期的「南門市場」確定將在10/7強勢回歸登場。



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▲圖片來源：「九典聯合建築事務所」官網。



nagano market快閃店

超人氣LINE貼圖角色「對自己吐槽的白熊」開快閃店！本次由日本快閃店品牌「0%」首次進駐台灣，第一波快閃店就推出「nagano market」角色系列，包含超人氣「對自己吐槽的白熊（nagano熊）」以及「吉伊卡哇」，上百款周邊小物讓人一定要買爆。



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2023總統府國慶光雕秀

一年一度的雙十節到來，對於台北人而言除了到總統府前三家升旗典禮之外，連假期間限定的「總統府光雕秀」更是每年不能錯過的打卡點。今年以女性為主題，向金馬60致敬，匯集31部台灣影視作品、海報，更邀請到淑芳阿姨配音，利用光雕秀呈現不同女性的身影。活動時間於10/7~10/10四天連假限定，於每晚六點整開始，每半個小時展演一次。



2023總統府國慶光雕秀

活動地點：總統府前

活動日期：10/07-10/10

活動時間：18：00、18：30、19：00、19：30、20：00、20：30、21：00、21：30

