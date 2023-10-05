鐵道迷必逛！國家鐵道博物館「氤氳時代—員工澡堂常設展」美到讓人時空錯亂，鐵道迷一定要衝國家鐵道博物館。

美到讓人會時空錯亂的「氤氳時代—員工澡堂常設展」，由文化部指導、國家鐵道博物館籌備處主辦。藉由「氤氳時代—員工澡堂」在台灣現代化過程的空間角色及文化資產意義，以圖像及模型闡述1930年代台灣的經典現代建築風格，見證台灣由近代化邁入現代化的時代序曲，讓鐵道迷、國人可以更加認識台灣鐵道，認識國定古蹟臺北機廠未來轉型活化為國家鐵道博物館的場域再生使命。



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在本次「氤氳時代—員工澡堂常設展」之中，一定要看的就是「12座經典建築模型」展現1930年台灣時代特色，由禾果美術模型企業社及鄭培哲工作室，製作素色模型與彩圖，透過臺中天外天劇場、彰化高賓閣、臺北車站及淡水車站等12座臺灣1930年代經典建築案例。





窺探與臺北鐵道工場同時期的臺灣建築，在構造技術、風格形式等特色產生的時代背景，包括經濟政策由農業轉向為工業、受地震影響的鋼筋混凝土構造和預鑄工法普及、源自交通工具流線造形運用於建築設計等，挑選案例除了已拆除的作品，也有4座至今仍在使用中的建築，期待能受到重視，妥善修復回符合時代精神的原貌。





此外，整個「氤氳時代—員工澡堂常設展」現地保存了許多當時使用的物件，其中以蒸汽管及水龍頭最具特色及時代意義。蒸汽管彎曲形成「α」形，提供熱漲冷縮伸縮彈性空間，避免加熱浴池的高溫蒸氣通過時，短時間大溫差造成連接處扣環脫落，在北廠內的許多地方都可以觀察到各種彎曲方式的蒸汽管。



水龍頭由臺鐵職工自行翻砂開模複製，主閥螺紋並無螺旋而為平行紋，特色在於可順、逆時針兩向360度旋轉，旋鈕和水管垂直向時止水，水平向時出水，便於職工在手持臉盆等洗浴用品時單手操作使用。





同時，「氤氳時代—員工澡堂常設展」裡的澡堂水池分為三座長形冷水池與兩座圓形熱水池，熱水池由原動室鍋爐提供蒸汽加熱，承襲日本澡堂文化，職工先以冷水及角落有蓮蓬頭的淋浴間洗淨身體，再進入熱水池浸泡。讓職工洗去整天工作所沾上的油污及疲憊，是台北機廠現役時期最具代表性的員工福利設施。



而建築經由總督府鐵道部技師宇敷赳夫進行細部設計，模仿當時世界流行的火車站造形，中央浴池大跨距半圓筒型薄殼屋頂為其特色，利用美國進口的報廢鐵軌組成連續拱形桁架，並以扶壁般的鋼筋混凝土拱廊構造支撐屋頂，並抵消圓拱向兩側的外推力，確保結構穩固，採光窗拋物線條則具有日本分離派建築風格特徵。



除了建築與歷史的再現，本次「氤氳時代—員工澡堂常設展」展覽特別邀請纖維藝術家鐵鏽物件陳穎亭作為第一位進駐澡堂的藝術創作者，於中央浴池展出「轉生」全系列作品。陳穎亭為當代纖維藝術家，擅長將生冷的鏽蝕鐵件，透過鏽染轉化為溫暖又具情感創作。本次的全新創作，利用臺北機廠各場區鐵鏽物件進行，藉由老物新生重現職工生活痕跡，同時展現「鐵博‧新生」的核心價值。轉生全系列作品，由「制服系列」、「紙盒系列」及「工具箱」三個子題組成，創作媒材由棉布、麻布、蠶絲布料、舊衣回收鈕扣、舊紙張、蜂蠟、鐵鏽染和土芒果植物染構成。鐵鏽是職工們的日常，工作使用的工具、機具的零件，象徵著一天工作的辛勞，利用制服版型代表員工的工作狀態，選擇薄透的棉布、蠶絲纖維成為鐵鏽染的載體，鐵鏽也透過水的媒介轉生，沁染在布料上；使用舊衣回收而來的鈕扣以及不同材質的布料象徵著，澡堂裡形形色色每個不同個體的想像。最後，在氤氳時代—員工澡堂常設展」之中，將「活的鐵道博物館」理念完整呈現，是這一次國家鐵道博物館規劃過程中最大特色之一，在展開古蹟修復工程前，必須先清查盤點存留物件，記錄產業技術脈絡及建置博物館典藏與展示資源。為保護物件於古蹟修復工程期間安全，並記錄原有存放位置，須制定廠內物件清查造冊工作機制，藉由博物館學之研究典藏方法，東側展區記錄了臺北機廠轉型為博物館的過程。修護不以恢復至特定斷代為目標，而是儘量保留最初始建築以降之各時期修整面貌。在場域中出現的職工手寫標語、塗鴉及鑿痕跡漬，盡可能不抹消、不敲除，採取最低限度修復，展現新舊並存樣態，以彰顯工業遺產中的生產與生活脈絡。

氤氳時代—員工澡堂常設展

展覽日期：2023.9.22（五）起

展覽時間：每週二至六，上午9點30分至下午17點

展覽地點：國家鐵道博物館籌備處員工澡堂（台北市信義區市民大道五段50號）

指導單位：文化部

主辦單位：國家鐵道博物館籌備處