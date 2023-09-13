鐵道迷搭到不想下車！日本必搭「9大特色鐵道列車」全蒐羅，「最大型玻璃車窗、超奢華寢台」通通都有，列車迷此生必住一次。

鐵道迷趕緊手刀收藏！日本各地特色的主題列車，讓不少鐵道迷深陷其特殊魅力，只要哪裡有新款鐵道列車，都會讓這些粉絲蜂擁而至，搶著拍下它們美麗的車身，雄獅也獨家取得日本各地特色觀光列車的趟次，更精選日本9大「必搭特色觀光列車」，讓鐵道迷到日本旅行時，都能快速按圖索驥，輕鬆體驗一場奢華又美麗的鐵道之旅。



推薦閱讀：鐵路版千陽號搭起來！九州熊本全新「航海王千陽號列車」熱血登場，鐵路沿線打造「航海王藝術裝置」，歡慶「南阿蘇鐵道」全線正式恢復通車。

▲號稱日本最緩慢的觀光列車「COTO COTO列車」，一邊沿途欣賞九州福智山、香春岳等自然美景。



日本3大區域型觀光列車

看準台灣也有不少狂熱的鐵道列車愛好者，日本知名的區域型觀光列車包括九州「COTO COTO列車」、「東北（TOHOKU）EMOTION」饗食列車等，都在今年秋季被雄獅旅遊獨家包列出發。其中號稱日本最緩慢的觀光列車「COTO COTO列車」，帶旅客以15至40公里速度，一邊沿途欣賞九州福智山、香春岳等自然美景，一邊品嘗嚐由九州米其林餐廳主廚監製的法式料理；有東北美食餐廳列車之稱的「東北（TOHOKU）EMOTION」，列車裝潢具有歐式風情、餐飲採用東北當季食材烹製，雪白列車行駛在海岸線上，彷彿漂浮大海中的浪花。

▲「COTO COTO列車」內部座椅。



行駛於新潟的「越後心動鐵道雪月花號」，則擁有日本最大型玻璃車窗，眺望日本海與壯麗的妙高山脈景色，並品嚐當地產的山珍與海味。

▲「越後心動鐵道雪月花號」擁有日本最大型玻璃車窗。



2024四國3大觀光列車

同時，雄獅也與日本JR四國合作，打造「2024四國3大觀光列車」遊程，讓旅客一次可以搭乘「千年物語」、「伊予灘物語」、「時代黎明物語」等3種必搭觀光列車，還將前往日本三大秘境之一的德島祖谷、道後溫泉等。





日本3大極致美學寢台列車

除了搭乘日本各地觀光列車深度慢遊小鎮風光，雄獅還鎖定日本3大頂級奢華寢台列車，分別是「九州七星」、「曙光瑞風」、「TRAIN SUITE四季島」包列趟次。素有「移動式星級酒店」之稱的曙光瑞風號，是日本頂級豪華寢台列車之一；而TRAIN SUITE四季島是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景，從香檳色外觀到以春夏秋冬四季變換為主題的精美室內空間設計，將乘坐過程成為極致美學享受，且特別安排在12月21日出發，讓情侶、夫妻遊客能夠迎接年底浪漫聖誕氛圍。

▲TRAIN SUITE四季島號12月21日出發，迎接年底浪漫聖誕氛圍。 ▲TRAIN SUITE四季島號是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景。

雄獅旅遊 日本觀光列車商品頁

連結：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/japan/index?fr=cg3972C0201M01

璽品旅遊 日本三大頂級列車商品頁

連結：https://signature.liontravel.com/zh-tw/luxury-train