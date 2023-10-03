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三峽人的秘密花園！三峽賞花步道秘境「美人櫻花海」免費拍到11月，超過100株「三峽美人樹」花海步道浪漫登場。

2023-10-03 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北水利局 人氣：2,466
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編輯 鄭雅之

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三峽賞花步道秘境公開！微涼秋風吹起，不同於常見的秋日賞楓，位於三峽河畔的安溪里堤頂步道在秋季換上粉嫩裝扮，由被譽為「秋日櫻花」的美人樹妝點整條步道，粉嫩似櫻花的美人樹花海步道，是三峽人最愛的秘密花園。
三峽河畔安溪里堤頂步道 美人樹花海/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
三峽河畔安溪里堤頂步道 美人樹花海/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

不用等到來年春天，三峽人在每年秋季就能搶先體驗猶如櫻花盛開的粉嫩美景，於三峽河右岸的安溪里堤頂步道，種植超過100株美人樹，從每年九月開始陸續開花，其花瓣為淡粉紅至洋紅色，花蕊中心呈現淡淡牛奶白，向外擴散成桃紅色，從遠處看神似櫻花般，故而被稱之為「秋日美人櫻」。
三峽河畔安溪里堤頂步道 美人樹花海/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
三峽河畔安溪里堤頂步道 美人樹花海/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

樹高約10至15公尺的美人樹，在花朵盛開期間綠葉相襯，隨著秋風搖曳呈現絕美花海景致，呼應花語「依依不捨」讓人忍不住多拍幾張。目前已有七八成滿開，花期將持續至十一月，在週末連假期間邀請大家來到安溪里堤頂步道漫步，

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三峽河畔安溪里堤頂步道 美人樹花海/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
三峽河畔安溪里堤頂步道 美人樹花海/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

三峽河畔安溪里堤頂步道 美人樹花海

花期：約9月至11月
導航搜尋：三峽安溪路河堤步道。

 

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