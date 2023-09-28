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新店人先衝！亞洲首展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」就在誠品新店裕隆城，超震撼「10公尺森之舞者」打造最強光影秀。

2023-09-28 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：890
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編輯 鄭雅之

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新店人週末就衝誠品生活新店裕隆城！於今日正式開幕的誠品生活新店，成為新店最夯、最高人氣新景點，誠品為了帶給新店人不一樣的生活體驗。於三樓「實驗場」展演空間邀請到澳洲超夯「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」開展，亞洲首展就在新店震撼登場，由10公尺高的森之舞者領軍打造最強光影互動展。
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

首次輪迴亞洲就來到誠品生活新店的「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」，為此特別打造兩個全新獨家角色，有樂園中的至高神「太陽神」，以及身著光影變幻舞裙的「森之舞者」，展區中規劃四大靈魂角色、21件作品營造出奇幻氛圍，從視覺、聽覺、觸覺等不同感官體驗，讓人驚喜滿滿。
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

6米高、半透明的「靈感大師」運用AI技術及鏡頭追蹤系統接收特定科技暗語，只要站在前方舉起手機拍攝，口中就會吐出詩籤，滿地的詩籤可以隨意領取、撕下帶回家。處於冥想狀態的「沉睡山靈」，則是會不斷輕唱密語，若是輕觸山體還能看見沉睡山靈俏皮眨眼及炫彩變換。
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



而座落展區中央的10公尺高「森之舞者」，象徵現代創意和自由精神，光影、色彩不停產生流動變化，呈現出夢幻芭蕾舞裙的，底下的鏡面也折射出不同的絢麗角度，讓人手機拍到停不下來。而全新登場的「太陽神」則是需要脫鞋沿著階梯登頂，創作者ENESS表示：「希望朝聖者經歷攀爬階梯、登頂觸碰螢幕等環節，重新感受付出心力的成長與成就達成的美好。」觸碰螢幕後多種抽象符號和圖像隨之出現，互動感滿滿。

推薦閱讀：24小時不打烊誠品新店！誠品新店裕隆城「9個必拍打卡點」總整理，10米巨兔、30米挑高天井美拍。
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園 

展覽地點：誠品生活新店 3F 實驗場（新北市新店區中興路三段70號）
展覽期間：2023/9/29 (五) ~2024/1/14(日)
開放時段：
平日11:00~18:30（閉館前30分鐘停止入場）
假日11:00~20:00（閉館前30分鐘停止入場）
購票資訊：https://linktr.ee/eslite.modernguru

 

 

更多「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」照片：
誠品生活新店「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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