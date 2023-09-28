新店人先衝！亞洲首展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」就在誠品新店裕隆城，超震撼「10公尺森之舞者」打造最強光影秀。

新店人週末就衝誠品生活新店裕隆城！於今日正式開幕的誠品生活新店，成為新店最夯、最高人氣新景點，誠品為了帶給新店人不一樣的生活體驗。於三樓「實驗場」展演空間邀請到澳洲超夯「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」開展，亞洲首展就在新店震撼登場，由10公尺高的森之舞者領軍打造最強光影互動展。







首次輪迴亞洲就來到誠品生活新店的「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」，為此特別打造兩個全新獨家角色，有樂園中的至高神「太陽神」，以及身著光影變幻舞裙的「森之舞者」，展區中規劃四大靈魂角色、21件作品營造出奇幻氛圍，從視覺、聽覺、觸覺等不同感官體驗，讓人驚喜滿滿。







6米高、半透明的「靈感大師」運用AI技術及鏡頭追蹤系統接收特定科技暗語，只要站在前方舉起手機拍攝，口中就會吐出詩籤，滿地的詩籤可以隨意領取、撕下帶回家。處於冥想狀態的「沉睡山靈」，則是會不斷輕唱密語，若是輕觸山體還能看見沉睡山靈俏皮眨眼及炫彩變換。





AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園

展覽地點：誠品生活新店 3F 實驗場（新北市新店區中興路三段70號）

展覽期間：2023/9/29 (五) ~2024/1/14(日)

開放時段：

平日11:00~18:30（閉館前30分鐘停止入場）

假日11:00~20:00（閉館前30分鐘停止入場）

購票資訊：https://linktr.ee/eslite.modernguru