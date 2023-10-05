板橋府中奇幻城開城！2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」板橋人嗨起來，「搞怪市集、奇幻魔境特效展」5大活動一次看。

2023府中奇幻城要開城了！板橋人又到了一年一度可以大膽搞怪的「萬聖節」，今年2023府中搞什麼鬼以「府中奇幻城」為主題，串連府中商圈推出將近一個月的狂歡趴，連續23天規劃4大主題，從特效藝術展、搞怪市集、變裝遊街、奇幻密室等，揪大家到板橋發揮創意搞怪。







將於本週末10/7正式開城的「2023府中奇幻城」，今年擴大舉辦，以「奇幻」為主題整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等跨單位資源，推出奇幻魔境、奇幻列車、奇幻密室、花花「市」界4大主題，每週末都有不同主題活動輪番登場，每次來都有不同的驚喜感。搶先開展的「奇幻魔境-特效藝術設計展」，於府中15免費入場，利用科技互動和虛實整合帶領大家認識電影特效藝術設計背後的秘密。







大型貨櫃車廂打造的「奇幻列車」於府中奇幻城開城當日10/7快閃，現場還有戶外密室遊戲「奇幻密室」親子館和成人館兩個選擇，就等你來冒險解謎。而在10/21、10/22登場的「新北好市節」則是比往年規模大一倍，將新北市場和夜市人氣小吃聚集在一處，滿足吃貨什麼都想吃的慾望。





2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」活動資訊

活動時間：2023/10/7～2023/10/29



2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」奇幻魔境-特效藝術設計展

活動時間：即日起至2023/11/26

地點：府中15



2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」奇幻列車

活動時間：2023/10/7

地點：府中廣場



2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」奇幻密室

活動時間：10月14日起，每逢週末



2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」新北好市節

活動時間：10/21、10/22



2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」府中搞什麼鬼

活動時間：2023/10/28、2023/10/29



2023府中搞什麼鬼「府中奇幻城」優惠活動

每週末將推出府中奇幻城專屬優惠，線上填完問卷後即可獲得100元新北行動支付優惠券，每週末各推出500份(2日共1,000份)。