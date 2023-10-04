鶯歌煙火市集先衝！2023台灣設計展「新美館光影互動、煙火市集」9大亮點免費逛，「週末煙火秀」點亮新北最美夜景。

2023台灣設計展在新北！一年一度設計界大事「2023台灣設計展」將於本週末正式在新北開展，長達17天的「2023台灣設計展」以新北藝術新據點「新北市美術館」為主會場，邀請百名藝術家打造五大展區，並串連新北各地衛星展區，從自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等多方面呈現出新北獨有城市魅力。開幕首週更加碼推出兩天炫麗煙火秀，邀請大家雙十連假先衝鶯歌。







本屆2023台灣設計展主題「Ｏ起來」，以既可代表動詞及形容詞的「Ｏ」為主題，將新北多元包容開放的城市意象透過五大展區裝置藝術呈現出來。於上週暖身推出「圈內人心理測驗」，成為近日最夯的熱門話題。10/6~10/22期間，以新北市美術館為主場，向外延伸至鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊，滿滿的活動和作品讓人一天也逛不完。







台灣設計展主展區新美館規劃五大主題，「自然Ｏ」在12米高展演空間中打造《新北山河陣》大型裝置藝術，將新北被群山海洋環繞的意象變成震撼的視覺饗宴。將新北過去50年產業變化為主軸的「製造Ｏ」，則是運用影像和文件顯示傳統製造業轉型為高科技產業的過程。





2023台灣設計展

活動時間：2023年10月6日至2023年10月22日

主要展區：新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心

衛星展區：新北市府大道、新北捷運環狀線各站點



2023台灣設計展 Echooo光影展演

地點：新美館戶外園區

點燈時間：每天晚上6點起，每場表演長達十分鐘，每隔三十分鐘一場。平日晚間最終場為20:00，假日為21:00。



2023台灣設計展煙火秀

活動時間：2023年10月7日、10月8日夜間演火秀