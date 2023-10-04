日韓5日遊萬元有找！雄獅線上旅展「交通票買一送一、1元飯店」領軍，出國先到「雄獅線上旅展」搶優惠。

出國玩就先到「雄獅線上旅展」搶好康！隨著出境解封即將滿一週年，出國旅遊也逐漸回升至疫情前8成水準，可見「飛出國玩」已經是現今最夯的旅遊選擇。而為了搶攻秋冬賞楓、賞雪、聖誕跨年和寒假春節等旺季，雄獅旅遊於即日起推出線上旅展，有日韓五日遊萬元有找、交通票買一送一等各種好康，揪大家撇開工作、出遊吃喝玩樂。







於即日起至11/6快閃登場的「雄獅旅遊線上旅展」，在官網推出「週週搶購」、「天天送折扣金」、「訂單滿額贈」三大優惠，在旅展期間每逢週四的早上十點整，推出限時下殺優惠，首發於10/4「日本5日eSIM上網」買一送一，以及2022年底開幕的「花蓮丘丘森旅」每晚只要1元打頭陣，之後還有「沖繩GRG酒店自駕遊5日」每人9,999元、「長榮首爾冰魚滑雪5日」每人9,999元、「長榮澳洲黃金海岸7日自由行」每人29,999元等，讓你週週都有驚喜優惠。







除了限量優惠要手刀搶以外，線上旅展期間還準備逾10萬組折扣碼免費領取，日韓團體行程最高現折1000元；若單筆訂單為兩人以上、並超過2萬元，再加碼送最高500元的2024年訂房住宿折扣金。若是在明年一月底前出發的指定國外團體行程，還可拼人品搶抽iPhone 15，滿滿的優惠讓大家出遊省荷包。





雄獅旅遊線上旅展

活動時間：10月1日至11月6日

網頁：https://bit.ly/3rdGgMu



雄獅旅遊線上旅展 加碼優惠

1、凡雄獅旅遊會員於線上旅展期間，購買2024年1月31日前出發之指定國外團體行程，即可抽最新iPhone 15 128G乙台，價值29,900元。

2、免費將發送逾10萬組折扣碼，日韓團體行程最高折1,000元，國際訂房搭配信用卡可享最高15%優惠。

3、凡單筆訂單2人以上，總金額超過2萬元，加碼再送再送2024年國內外訂房住宿折扣金，最高可折500元。



雄獅旅遊線上旅展 推薦行程優惠

首爾樂天童話小旅行4日 每人11,999元起

北陸樹冰纜車戲雪、草莓螃蟹溫泉5日 每人36,900元起

宿霧歐斯陸鯨鯊共游4日 19,500元起，第二人只要9,999元市場最低價

經典泰北漫森活無購物5日 每人29,000元起

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藍皮環島經典慢遊海線雙老爺3日 一口價9,999元起

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鳴日廚房花東海山跨年2日 49,990元起