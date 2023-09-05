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最潮菜市場「南門市場」10/7開幕！台北新地標「南門市場」超過250個美食攤位，婆媽、文青、吃貨都衝去朝聖。

2023-09-05 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：九典聯合建築事務所 人氣：8,821
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編輯 鄭雅之

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台北婆媽等超久「南門市場」確定10/7改裝開幕！想要快速了解一個城市，最快的辦法就是跟著在地人鑽進菜市場中，探詢最道地的美食。京都有錦市場、東京有築地市場，而現在台北也將有全新整修的「南門市場」擄獲在地人和外國客的胃。因為工程關係不斷延期的「南門市場」確定將在10/7強勢回歸登場。
南門市場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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▲圖片來源：「九典聯合建築事務所」官網 (以下同) 。

因為建築結構安全而重新整修改裝的「南門市場」，是從日治時期就有的傳統老市場，匯集生鮮蔬食、南北雜貨、生活百貨以及人氣小吃美食等攤位。近年來即便是搬遷到附近的「南門中繼市場」，依然是許多婆媽最愛逛的菜市場。目前確定南門中繼市場將營運至9/29中秋節當天，之後254個攤位便會進行搬遷至重新改裝完成的「南門市場」原址。
南門市場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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擺脫以往大家對於菜市場的灰暗刻板印象，採用大面積落地窗引進戶外的自然光，穿透性的空間設計讓人以為是在逛百貨公司。規劃B2販賣準備區、B1 生鮮區、1樓零售區、2樓為飲食百貨區，包括合歡刀削麵館、國賓炒飯麵、江浙餐坊、上海火腿、金龍肉乾、億長御坊等老店全都將回歸於此。並設計跳層陽台打造共餐的場域，和串連捷運中正紀念堂和萬大線地下連通道，不僅為日常生活帶來便利，外國遊客到訪也超方便。

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南門市場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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台北南門市場 開幕資訊

南門中繼市場營運最終日：2023/9/29
開幕日：2023/10/7
地址：臺北市中正區羅斯福路一段8號
樓層規劃：B2 販賣準備區、B1 生鮮區、1樓零售區、2樓為飲食百貨區。

 

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