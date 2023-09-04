BELLAVITA堪稱台北市信義區最好拍的購物商場、最懂網美的百貨公司，更是許多IG名媛指定一定要拍的地景藝術。每每BELLAVITA只要推出全新的裝置藝術，就一定會吸引眾多名媛、貴婦、網美搶拍。這一次為了慶祝BELLAVITA寶麗廣塲14周年，特別將中庭打造成超好拍異域特色的奇幻古城，讓人一秒變身異國商人遊歷世界，讓IG突然就被BELLAVITA洗版了。



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十四周年BELLAVITA將商場中庭打造成充滿異域特色的奇幻古城，讓人一秒進入人聲鼎沸的市集，映入眼簾的是各式各樣的店鋪，不論是細膩的手工藝品、魔毯和燈飾，或是各種異國香料及蔬果，形成了一個熱鬧的文化交匯點。







城門邊的風塔，則是西亞與北非的特色建築，是古人的智慧結晶，將風導引至室內降低室溫，達到與冷氣一樣的效果。另一邊以木頭搭建的帳篷，使遊牧民族方便於各地遷移，是作為家庭聚會、節慶和儀式的重要場所，也是在沙漠地區經典的文化象徵。在沙漠地區的極端氣候，這些帳篷使為人們在日間遮蔽炎熱的陽光，並在夜間保持溫暖。





同時，在古宅後院，特別規劃了露天咖啡座位區，沈浸在這座古城裡的多元文化和繽紛色彩，一解旅人探險時的乾渴。這裡有傳統市集，也有精品名店，象徵從傳統走向現代，營造出另一種視覺衝擊，對於大漠的印象不再僅限於天方夜譚，歡迎親自入境，沉浸屬於旅人的一千零一夜。







BELLAVITA寶麗廣塲14周年 寶麗奇幻沙漠

活動期間：即日起開放至2023/10/02

活動地點：BELLAVITA寶麗廣塲中庭