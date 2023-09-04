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5間入住有活動！漢來三麗鷗送機票、晶華國際送Diptyque、趣淘漫旅下殺體驗價、李方艾美送烤鴨、丘丘送戶外體驗。

2023-09-04 文字：編輯 李維唐 綜合報導 圖片：各家飯店業者 人氣：1,052
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編輯 李維唐

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為了讓旅行可以有更多不一樣的體驗，也希望讓旅人可以有機會入住自己的飯店，各家飯店業者不定期的會出奇招來吸引旅人的目光。就在孩童開學之間，也就是大人可以好好玩一波的時間，窩客島特別整理丑5間大人一定會喜歡的旅宿空間，現在入住還有優惠。


#台中李方艾美 住房送烤鴨二吃

堪稱台中最有話題之一的台中李方艾美酒店，這一次為了週年慶、為了給旅人驚喜，特別於9/1-9/27推出了「一同艾美」週年活動，包含了有住房享經典雙人房4,999起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一。以及，買咖啡送蛋糕、滿額再送住宿券等超值優惠。

媒體報導 / 優惠訊息：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369135


#晶英國際行館 送Diptyque四大好禮

開業以來屢獲國際服務與設計獎項肯定，以藝術精品飯店形象廣受旅客喜愛，向來也是眾多精品品牌指定合作飯店，本次首度攜手Diptyque，以藝術為共鳴，推出「Diptyque柔香綻放」主題專案，專案包括價值2600元的品牌限定產品，分別是Diptyque櫻花香氛蠟燭(190g)、聖日爾曼大道34號香氛筆記本以及Diptyque帆布束口袋。自9月12日起，官網全住房專案皆享有每房加碼贈送市值200元的香氛陶瓷片一片(數量有限，贈完即止)。

媒體報導 / 優惠訊息：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368941


#漢來飯店三麗鷗主題房 送東京機票、樂園門票

高雄漢來與三麗鷗聯名8個角色明星，打造一整層樓18個房間，每間獨一無二的設計令粉絲為之瘋狂，為了回饋粉絲支持，高雄漢來即日起推出「主題房圈粉四重奏的集點活動」，凡住一晚可集1點，集滿3點以上就有三麗鷗聯名贈禮。如集3點送3,000元三麗鷗商品券、6點和12點分別兌換雙人主題房和四人家庭套房，若集滿18點則直接贈送台北東京來回機票加上東京Hello Kitty樂園，直接安排粉絲飛到日本圓夢。

媒體報導 / 優惠訊息：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368720


#趣淘漫旅 攜手cama café推出體驗價2,899元起

咖啡控真的會想住一波！為了讓台灣的咖啡控可以與咖啡有更多的創意連結，凱撒飯店連鎖旗下玩樂品牌「趣淘漫旅」首次攜手連鎖咖啡品牌cama café推出「旅行玩咖」聯名住房企劃，並且針對不同的咖啡喜好，還有不同的旅宿體馬，讓旅人能夠隨時品味咖啡、探索飯店精選景點，並且雙人體驗最低2,899元起。

媒體報導 / 優惠訊息：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368912


#丘丘．森旅 加贈鳳林小鎮的「單車慢行」體驗

是不是想和朋友來一場不一樣的花蓮小旅行，對於「微旅行」很多人是喜歡平靜、愜意，不要有太多複雜的行程。花蓮丘丘．森旅CHU Resort推出推出周年療癒「一年之丘 ‧ 漫遊之秋」旅程專案，分別為「心流FLOW」推出「溫泉舒眠之旅─加贈頌缽療癒」、與「小島Wildland」永續旅遊「漫療癒」專案一泊二食，讓旅人在最平靜、愜意下，享受旅程。

媒體報導 / 優惠訊息：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368511

 

 

 

 

 

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