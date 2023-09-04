李方艾美住房送烤鴨！台中李方艾美酒店「一同艾美」週年優惠，入住4999再送烤鴨二吃、早餐買一送一。
堪稱台中最有話題之一的台中李方艾美酒店，這一次為了週年慶、為了給旅人驚喜，特別於9/1-9/27推出了「一同艾美」週年活動，包含了有住房享經典雙人房4,999起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一。以及，買咖啡送蛋糕、滿額再送住宿券等超值優惠。
推薦閱讀：UKAI集團笹野雄一郎、半野雄大領軍日本MAESTRO鐵板燒登台，推出「MAESTROs in TAIWAN」6週年感謝餐酒會。
李方艾美酒店總經理John表示，本次週年活動「一同艾美」特別針對館內三間餐廳皆推出超值優惠，一樓Latitude 24同品項經典飲品買一送一、買全品項咖啡送蛋糕。新食譜全日餐廳、樂美中餐廳各別當日消費滿$11,111，即贈經典房雙人住宿券乙張。
同時，住客凡持＃一同艾美手拿牌，於台中地區景點進行社群打卡並hashtag#一同艾美，於住宿期間出示畫面即享好禮，收集一枚打卡點，贈品牌杯墊乙入；三枚打卡點，贈Latitude 24司康乙份；六枚打卡點，贈品牌洗沐組乙份，另官方粉專再抽香港艾美酒店住宿券，一同慶祝李方艾美滿一週年。
台中李方艾美 「一同艾美」週年活動住房優惠 資訊如下
活動期間：9/1 ~9/27
入住房型：經典雙人客房 (不含早)
價格：平日$4,999、假日$6,999 (平日加贈樂美烤鴨半隻二吃)
早餐：成人早餐 NT$700+10% / 兒童早餐 NT$350+10% ，享買一送一
官網詳情：https://lemeridien.pse.is/56dmb8
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
延伸閱讀
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 加賀屋大人囝仔限定！日勝生加賀屋「長青樂享住壽」包套一站式體驗，入住再送岩盤浴體驗課程1次、樂齡住房禮金1,000元。
- 5間入住有活動！漢來三麗鷗送機票、晶華國際送Diptyque、趣淘漫旅下殺體驗價、李方艾美送烤鴨、丘丘送戶外體驗。
- UKAI集團笹野雄一郎、半野雄大領軍日本MAESTRO鐵板燒登台，推出「MAESTROs in TAIWAN」6週年感謝餐酒會。
- Ad Astra奪米其林一星！主廚Kevin Rose用台灣在地食材打造Ad Astra，成立不到一年就奪星、堪稱最有潛力主廚。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw