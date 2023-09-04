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李方艾美住房送烤鴨！台中李方艾美酒店「一同艾美」週年優惠，入住4999再送烤鴨二吃、早餐買一送一。

2023-09-04 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台中李方艾美酒店 人氣：347
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編輯 李維唐

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堪稱台中最有話題之一的台中李方艾美酒店，這一次為了週年慶、為了給旅人驚喜，特別於9/1-9/27推出了「一同艾美」週年活動，包含了有住房享經典雙人房4,999起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一。以及，買咖啡送蛋糕、滿額再送住宿券等超值優惠。

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李方艾美酒店總經理John表示，本次週年活動「一同艾美」特別針對館內三間餐廳皆推出超值優惠，一樓Latitude 24同品項經典飲品買一送一、買全品項咖啡送蛋糕。新食譜全日餐廳、樂美中餐廳各別當日消費滿$11,111，即贈經典房雙人住宿券乙張。


同時，住客凡持＃一同艾美手拿牌，於台中地區景點進行社群打卡並hashtag#一同艾美，於住宿期間出示畫面即享好禮，收集一枚打卡點，贈品牌杯墊乙入；三枚打卡點，贈Latitude 24司康乙份；六枚打卡點，贈品牌洗沐組乙份，另官方粉專再抽香港艾美酒店住宿券，一同慶祝李方艾美滿一週年。



 

 

台中李方艾美 「一同艾美」週年活動住房優惠 資訊如下 

活動期間：9/1 ~9/27
入住房型：經典雙人客房 (不含早)
價格：平日$4,999、假日$6,999 (平日加贈樂美烤鴨半隻二吃)
早餐：成人早餐 NT$700+10% / 兒童早餐 NT$350+10% ，享買一送一
官網詳情：https://lemeridien.pse.is/56dmb8

 

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