這個組合真的很強，這個品牌也是在台灣台北、高雄，有著超強的影響力。這一次日本UKAI集團為慶賀在海外分店滿6周年，將於高雄、台北兩地舉辦「MAESTROs in TAIWAN」感謝餐酒會。由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎(SASANO Yuichiro)與總料理長半野雄大(HANNO Yudai)，首次領軍日本各店鐵板燒MAESTRO於台灣登場，一同上演鐵板前的傳奇競藝。



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御盟集團與UKAI集團感念海外展店六年來眾多顧客的支持與喜愛，匯聚來自日本各UKAI亭與台灣首位MAESTRO，史無前例的「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，9月23、24日移師坐擁億萬美景的THE UKAI TAIPEI。即日起可透過北高兩店訂位專線，預訂來自日本的香氣與聲音交織的臨場感，親睹鐵板上的精湛技藝。





同時，MAESTRO是在「UKAI亭」中，擁有卓越鐵板料理技術的專家稱號。該認證授予追求UKAI料理並具有款待之心，且具有傳承鐵板料理技術和UKAI精神的料理人。包括日本與海外在內8家店鋪的「UKAI亭」100多位鐵板廚師，只有6位獲得了該稱號。日復一日、致力於提高鐵板料理的烹飪技術並傳承款待之心精神。UKAI鐵板料理不僅美味，連同視覺、聽覺和嗅覺都會在當場烹調過程中得到刺激。





並且本次「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會菜單由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎精心設計，並親自領軍總料理長半野雄大，與來自六本木、薊野、銀座UKAI亭的眾位MAESTRO，以及首位台灣MAESTRO—Eyaki張益祥主廚。黃金級的大師級陣容於本次餐酒會上一展鐵板技藝的華麗演出。



MAESTROs in TAIWAN UKAI集團海外分店6週年感謝餐酒會－高雄場

餐廳地點：Ukai-tei Kaohsiung高雄市前鎮區中山二路199號（晶英國際行館3樓）

餐會日期：2023年9月20日、21日

午宴－12:00～15:00（11:30入場）

晚宴－18:00～22:00（17:30入場）

餐會價格：13,800元（含水資、Wine Pairing・另計10％服務費）

訂位方式：07-973-0189由專人服務。

MAESTROs in TAIWAN UKAI集團海外分店6週年感謝餐酒會－台北場

餐廳地點：THE UKAI TAIPEI台北市信義區松智路17號（微風南山46樓）

餐會日期：2023年9月23日、24日

午宴－11:30～15:00（11:00入場）

晚宴－18:00～22:00（17:30入場）

餐會價格：15,800元（含水資、Wine Pairing・另計10％服務費）

訂位方式：02-7730-1166由專人服務。

