為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > UKAI集團笹野雄一郎、半野雄大領軍日本MAESTRO鐵板燒登台，推出…

UKAI集團笹野雄一郎、半野雄大領軍日本MAESTRO鐵板燒登台，推出「MAESTROs in TAIWAN」6週年感謝餐酒會。

2023-09-03 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：UKAI 人氣：237
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

這個組合真的很強，這個品牌也是在台灣台北、高雄，有著超強的影響力。這一次日本UKAI集團為慶賀在海外分店滿6周年，將於高雄、台北兩地舉辦「MAESTROs in TAIWAN」感謝餐酒會。由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎(SASANO Yuichiro)與總料理長半野雄大(HANNO Yudai)，首次領軍日本各店鐵板燒MAESTRO於台灣登場，一同上演鐵板前的傳奇競藝。

推薦閱讀：山海樓9折優惠！山海樓五度蟬聯米其林一星，聯手GREEN & SAFE 9/1–9/3 推出9折歡慶山海海獲米其林星級評鑑、米其林綠星。


御盟集團與UKAI集團感念海外展店六年來眾多顧客的支持與喜愛，匯聚來自日本各UKAI亭與台灣首位MAESTRO，史無前例的「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會9月20、21日於Ukai-tei Kaohsiung搶先登場，9月23、24日移師坐擁億萬美景的THE UKAI TAIPEI。即日起可透過北高兩店訂位專線，預訂來自日本的香氣與聲音交織的臨場感，親睹鐵板上的精湛技藝。


同時，MAESTRO是在「UKAI亭」中，擁有卓越鐵板料理技術的專家稱號。該認證授予追求UKAI料理並具有款待之心，且具有傳承鐵板料理技術和UKAI精神的料理人。包括日本與海外在內8家店鋪的「UKAI亭」100多位鐵板廚師，只有6位獲得了該稱號。日復一日、致力於提高鐵板料理的烹飪技術並傳承款待之心精神。UKAI鐵板料理不僅美味，連同視覺、聽覺和嗅覺都會在當場烹調過程中得到刺激。


並且本次「MAESTROs in TAIWAN」餐酒會菜單由UKAI集團餐飲事業部長笹野雄一郎精心設計，並親自領軍總料理長半野雄大，與來自六本木、薊野、銀座UKAI亭的眾位MAESTRO，以及首位台灣MAESTRO—Eyaki張益祥主廚。黃金級的大師級陣容於本次餐酒會上一展鐵板技藝的華麗演出。

 

MAESTROs in TAIWAN  UKAI集團海外分店6週年感謝餐酒會－高雄場

餐廳地點：Ukai-tei Kaohsiung高雄市前鎮區中山二路199號（晶英國際行館3樓）
餐會日期：2023年9月20日、21日
午宴－12:00～15:00（11:30入場）
晚宴－18:00～22:00（17:30入場）
餐會價格：13,800元（含水資、Wine Pairing・另計10％服務費）
訂位方式：07-973-0189由專人服務。

 

 

MAESTROs in TAIWAN UKAI集團海外分店6週年感謝餐酒會－台北場

餐廳地點：THE UKAI TAIPEI台北市信義區松智路17號（微風南山46樓）
餐會日期：2023年9月23日、24日 
午宴－11:30～15:00（11:00入場）
晚宴－18:00～22:00（17:30入場）
餐會價格：15,800元（含水資、Wine Pairing・另計10％服務費）
訂位方式：02-7730-1166由專人服務。
 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#頂級鐵板燒
morechevron_right
文章關鍵字
UKAI 頂級鐵板燒
延伸閱讀

山海樓9折優惠！山海樓五度蟬聯米其林一星，聯手GREEN & SAFE 9/1–9/3 推出9折歡慶山海海獲米其林星級評鑑、米其林綠星。

 編輯 李維唐

雙腰內豬排88元！日系豬排名店「吉豚屋Katsuya」歡慶八週年推出「腰內豬排二入」88元饗樂價，要讓豬排控吃到、賺到。

 編輯 李維唐

【便利店美食推薦】 OKmart、淺草宿六跨國合作新品！塩鮭三角飯糰、豚味噌三角飯糰～ | PopDaily 波波黛莉

 貓少女日記

高雄美食　川國演義｜前鎮區隱藏版「充滿靈魂的川菜餐廳」　道地四川麻辣料理「辣控直呼過癮」！

 算命的說我很愛吃

【[立陶宛EKKO] 冷壓初榨芥花油】不管是煎、煮、炒、炸、涼拌皆適合,一年四季料理簡單上桌，盡享美味又健康

 jaicyjy
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up