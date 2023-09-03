就是這一味、這就是吃一次就不會忘的山海樓，自2019年起山海樓連續四年摘下一星後，今 (2023) 再度摘下一星殊榮，同時再獲米其林綠星的肯定，是全台唯一同時擁有米其林星級評鑑及米其林綠星的餐廳。為了慶祝這一榮耀，特別與集團品牌GREEN & SAFE合作推出9折優惠，一起歡慶山海海獲米其林星級評鑑、米其林綠星。



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獲得米其林一星肯定的山海樓，堅持使用臺灣原生品種、友善環境的有機農作物及水產漁獲，演繹經典臺菜的精緻飲食文化，並以傳承老師傅的手藝，推廣早期臺灣宴席菜為己志，藉由探究臺菜飲食文化歷史內涵，結合傳承與創新並進的廚藝技術，重現臺菜繁複手路菜工藝。山海樓長期以來對永續發展餐廳的關懷與投入，使用大量在地風土所孕育的山珍海味，自2021年起連續獲得米其林綠星獎肯定，廣受國際的注目與肯定。





永豐餘生技總經理何奕佳與山海樓行政主廚蔡瑞郎，也表示山海樓自2014年成立以來始終如一，堅持選用臺灣高品質有機永續食材，實踐產地到餐桌的美好滋味，傳承費工耗時的手工宴席菜;看到遠道而來的賓客藉由餐桌，體驗臺菜過往的璀璨風華，感受熱情好客的款待用心，以及更多臺灣人對臺菜文化的認識與熱情，都是讓山海樓持續往前的一大動力。





同時，山海樓此次三度獲頒「米其林綠星獎」，長期致力於維護臺灣永續農業價值，並堅守傳統臺菜的傳承受到肯定。四面環海、地貌多元的寶島臺灣，擁有豐饒的物產，各種山珍海味，在短短幾個小時的車程內，一應俱全。



堅守初衷，順應時節選用當令有機栽種蔬菜及果物，以人道飼養方式契養臺灣原生種放山古早雞、臺灣正黑豬，為維護海洋資源及生態的多樣性，堅持選用友善漁法一竿釣的漁獲，所有食材皆來自於永豐餘生技GREEN&SAFE，藉由最嚴格的層層把關，將安心無添加、有機永續環保的飲食，製作成美味料理端上桌，讓更多人看見臺灣農業的精彩。





最後，歡慶五度摘星的榮耀，山海樓9月1日至9月3日內用餐點9折優惠;同屬永豐餘生技旗下品牌GREEN&SAFE真食物專賣店，限時三天全通路9折優惠，農人餐桌親子餐廳，戰斧豬排升級加量不加價，一起與山海樓分享摘星喜悅。













山海樓五度摘星 永豐餘生技同慶

山海樓

活動期間：9月1日至9月3日

活動內容：內用餐點9折優惠(酒水及服務費恕不折扣)



Green&Safe真食物專賣店

活動期間：9月1日至9月3日

活動內容：全門市及官網9折優惠農人餐桌:9月1日至9月17日，戰斧豬排免費升級加量不加價。