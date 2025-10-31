米奇控小七集點買爆！7-11聯名迪士尼Champion系列50款集點小物，奇奇蒂蒂吊飾必搶。

米奇控衝小七集點買爆！這次7-11特別聯名迪士尼以及運動時尚品牌Champion，把超人氣角色米奇、奇奇蒂蒂都穿上美式潮服，推出超過50款集點小物，無論是公仔玩偶、穿搭配件、家居寢具、3C周邊，不管是實用配件還是收藏小物，米奇鐵粉、奇奇蒂蒂鐵粉在11/5起就能衝小七買起來。





7-11「迪士尼跨界潮流Champion」精品集點活動資訊

會員當筆購活動：

7-11聯名迪士尼 Champion潮服玩偶必收這次「迪士尼跨界潮流Champion」系列，讓米奇、奇奇蒂蒂變成最潮的穿搭配件。其中最值得收藏的是「搪膠絨毛玩偶掛飾」盲盒，共7款造型，粉絲只要在11/5凌晨0點起當筆消費即可用299元在門市買到現貨，粉絲也能用2,099元全套一次收藏。其中玩偶搭配 Champion 潮流服飾，更搭配7-11限定的橘、綠、紅三色棒球外套造型，是隱藏版亮點。7-11迪士尼 Champion療癒小物要入手如果是迪士尼鐵粉，這次一定要先入手「搪膠造型存錢筒」，同時可以作為超潮擺飾，米奇手上的籃球可以旋轉、奇奇抱橄欖球可單獨取下，收藏、展示都適合。此外還有棒球、橄欖球造型的抱枕毯、以及漁夫帽造型零錢包，可愛配色的「不鏽鋼吸管杯」等，通通都是本次必搶亮點。7-11秋冬周邊 實用與3C潮流不打折秋冬穿搭單品部分，推薦「燈芯絨棒球帽、雙面漁夫帽」，還有同時是購物袋也是背心的「兩用馬甲包」，搭配 Champion LOGO質感滿分，雨季必備的「兩件式雨衣、27吋防風變色傘」讓下雨天出門更可愛。此外，3C周邊則有「米奇造型真無線藍牙耳機、GaN智能快速充電器」和超帥的「Apple Watch真皮錶帶」，打造又帥又可愛的時尚配件。

2025年11月5日(三) 00:00起至2025年12月31日(三) 23：59止。

uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購「限量迪士尼系列Champion搪膠絨毛玩偶掛飾」，全台7-ELEVEN門市現貨開賣。

門市快閃購活動：

2025年11月5日(三) 15:00起至2025年11月16日(日) 24：00止。

單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

小7集點卡預購：

2025年11月17日(一)下午3點起至12月31日(三) 23：59止。

會員集滿6點可加價購1款，若有異動依照官網公告為準。



7-11「迪士尼跨界潮流Champion」推薦周邊

迪士尼系列Champion搪膠絨毛玩偶掛飾(共7款)：單入加價購299元/款(當筆加價購，款式隨機)

迪士系列Champion搪膠絨毛玩偶掛飾7入套組：七入套組加價購2099元/組

立體公仔吊飾(共6款)：單入加價購199元/款(款式隨機)，六入套組加價購1199元/組

搪膠存錢筒(共2款)：加價購999元/款

不鏽鋼吸管杯(共3款)：加價購299元/款

造型抱枕毯(共2款)：加價購599元/款

大頭翻轉頸枕(共2款)：加價購599元/款

燈芯絨棒球帽(共2款)：加價購399元/款

雙面漁夫帽(共2款)：加價購399元/款

27吋防風變色傘(共2款)：加價購499元/款

漁夫帽造型零錢包(共2款)：加價購299元/款

兩用馬甲包：加價購599元/款

兩件式雨衣：加價購999元/款

洞洞鞋(共2款)：加價購499元/款

運動毛巾(共2款)：加價購199元/款

石墨烯四季被(共2款)：加價購999元/款

床包三件組(共2款)：標準雙人加價購599元/款，雙人加大加價購699元/款

收納三件組(共2款)：加價購599元/款

刮泥地墊(共2款)：加價購299元/款

20吋行李箱(共2款)：加價購1699元/款

米奇造型真無線藍牙耳機：加價購799元/款

復古造型計算機：加價購499元/款

數據線公仔吊繩(共2款)：加價購299元/款

GaN智能快速充電器：加價購849元/款

摺疊磁吸手機支架(共2款)：加價購399元/款

磁吸氣囊手機支架(共2款)：加價購399元/款

Apple Watch真皮錶帶：加價購599元/款

固態磁吸式行動電源(共2款)：加價購1299元/款



