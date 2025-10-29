小七也有LABUBU巧克力！GODIVA、LABUBU新聯名，榛果巧克力霜淇淋要吃。

LABUBU巧克力萌翻！這個秋天一起進入巧克力森林！GODIVA再度攜手人氣角色LABUBU推出秋季限定聯名系列，從霜淇淋、飲品到禮盒一次登場。全新榛果巧克力霜淇淋與黑巧克力飲品，以濃郁可可香氣融合秋日榛果風味，滿滿療癒氛圍。可愛的LABUBU化身甜點精靈現身包裝與巧克力牌設計，讓每一口都像展開奇幻冒險。系列將於10月31日起於GODIVA門市開賣，延續7月首波的熱潮，再度掀起收藏與品嚐的雙重熱議。





GODIVA X LABUBU聯名新口味！榛果巧克力霜淇淋新登場

GODIVA這次以「秋季榛果」為主題，打造三款全新霜淇淋與兩款飲品。從黑巧克力霜淇淋的濃郁苦甜，到榛果巧克力霜淇淋的柔滑香氣，每一口都層層堆疊出秋日風味。最受注目的「榛果雙重巧克力霜淇淋」更將黑巧與榛果完美融合，打造滑順又香濃的口感。每杯霜淇淋上皆附上LABUBU造型巧克力牌，可愛度爆表。首波熱賣的不鏽鋼湯匙也以全新橘花造型回歸，再次成為巧克力迷心頭好。





GODIVA X LABUBU奇幻聯名巧克力禮盒！小七、好市多都有

走進LABUBU的夢幻世界，GODIVA推出多款聯名禮盒，從經典松露巧克力到立體造型巧克力磚，每款都細膩又充滿收藏價值。「粉紅小貨車巧克力鐵盒」以LABUBU駕著粉車的模樣融化人心，而「造型巧克力禮盒附茶杯組」則以金色絲帶與燙金設計展現GODIVA的高雅質感。從11月7日起陸續於全台門市販售，更有11月26日起限定超商版鐵盒登場，讓巧克力控們一次蒐藏三款風味。



GODIVA X LABUBU聯名霜淇淋

開賣日：2025/10/31起

販售通路：GODIVA門市

品項：

黑巧克力霜淇淋 TWD $299

榛果巧克力霜淇淋 TWD $299

榛果雙重巧克力霜淇淋 TWD $299

榛果黑巧克力冷／熱飲 TWD $220



GODIVA X LABUBU聯名巧克力禮盒系列

開賣日：2025/11/7起

販售通路：GODIVA門市

品項：

綜合巧克力禮盒 TWD $890

粉紅小貨車巧克力鐵盒8顆裝 TWD $1490

造型巧克力鐵盒－70%黑巧克力 TWD $699

造型巧克力鐵盒－50%黑巧克力 TWD $699

造型巧克力鐵盒－牛奶巧克力 TWD $699

造型巧克力禮盒（附下午茶杯組） TWD $2890



GODIVA X LABUBU經典大師巧克力鐵盒系列

開賣日：2025/11/26起

品項：

巧克力醬黑巧克力鐵盒 TWD $499（7-ELEVEN獨家）

榛果牛奶巧克力鐵盒 TWD $499（7-ELEVEN獨家）

覆盆莓黑巧克力鐵盒 TWD $499（7-ELEVEN獨家）

經典大師巧克力鐵盒三入組 TWD $899（Costco獨家）



GODIVA X LABUBU聯名系列亮點

全新榛果黑巧、榛果雙重巧克力霜淇淋

可愛LABUBU造型巧克力牌與限定湯匙

聯名粉紅貨車、立體巧克力磚禮盒登場

限量茶杯組打造秋季儀式感

超商限定鐵盒三款風味一次收藏





可愛聯名爆擊！

更多GODIVA X LABUBU聯名照片：



