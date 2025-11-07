圓山站市集連3天！Pinkoi市集530攤免費入場，6大主題小物、美食逛爆。

圓山Pinkoi市集530攤逛不完！Pinkoi瘋設祭十週年史上最大規模登場，今年邀請亞洲6地設計師，一共530個品牌來台、其中有超過200個海外品牌，從插畫IP小物周邊、時尚包包、衣服、香氛、甜點茶飲都有，即日起到11/9在圓山花博公園爭豔館，憑Pinkoi APP會員就能免費入場，週末衝圓山花博Pinkoi市集，先帶你看必逛7大亮點，吃甜點飲料、買爆IP周邊小物。



▲Pinkoi瘋設祭十週年史上最大規模！圓山花博530攤免費就能入場。(攝影：鄭亦庭)

▲圓山花博市集530攤！必逛6大主題區IP周邊、生活小物、美食飲料一次逛。(攝影：鄭亦庭)

Pinkoi瘋設祭530攤在圓山花博免費逛

▲Pinkoi市集規劃插畫、文具、時尚等六大主題星系，集結台港日韓泰澳530攤品牌快閃圓山。(攝影：鄭亦庭)

▲粉絲必搶！Pinkoi瘋設祭十週年限定插畫家聯名星球吊飾，每日限量200份免費送。(攝影：鄭亦庭)

今年Pinkoi市集集結台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲等六地，多達530攤品牌快閃圓山站花博，規劃插畫角色、文具、時尚、居家、星空廚房、親子工坊等六大主題星系，讓你整個週末夜逛不完，此外，本次十週年特別邀請十位人氣插畫家創作紀念吊飾，每天前200名還能免費拿到限量插畫家聯名星球吊飾，包括胡子碰碰、KINGJUN、doudle studio等，也提供展場限定只送不賣的鏡面星球吊飾給Pinkoi尊貴會員，每天限量300份可在服務台兌換。

圓山花博Pinkoi市集必買IP周邊小物

▲人氣插畫IP周邊開搶！日本人氣胡子碰碰、閒暇太郎周邊小物必收。(攝影：鄭亦庭)

▲Pinkoi必買IP小物，插畫家「芝麻棉花糖」阿努比斯寶寶玩偶必收。(攝影：鄭亦庭)

來Pinkoi市集必買人氣插畫家周邊小物，包括日本人氣IP胡子碰碰、閒暇太郎周邊小物、香港芝麻棉花糖的埃及阿努比斯寶寶、Weird Couple人生好難的厭世鴨子等，而在Pinkoi X SNOOPY購買任一商品就能獲得史努比活動限定太空圖鑑貼紙，以澀谷忠犬八公公為主題的概念店，有多隻秋田犬絨毛玩偶搭配和服、女僕裝等領巾樣式超可愛，另外參加拍立得攝影大賞獲獎就能得大超大隻秋田犬玩偶。

圓山花博Pinkoi市集近40攤美食市集

▲逛累了吃美食！40家餐飲品牌進駐，必喝CRAFThour、muica等三間日本精釀可樂特調。(攝影：鄭亦庭)

▲日本NODAKA抹茶、煎茶，米弎豆菓子処草莓泡芙、草莓最中甜點必吃。(攝影：鄭亦庭)



本次Pinkoi市集也有近40家餐飲品牌，讓你一次品嚐日式可樂特調、咖啡與下午茶甜點，其中必喝CRAFThour、muica茶可樂、TOBA TOBA COLA等三間日本精釀可樂特調，可以現場嘗試加牛奶、茶、氣泡水進行可樂特調試喝，另外，茶控也要喝來自日本的NODAKA，從抹茶、煎茶、玄米茶、烏龍茶、紅茶都有，甜點控必吃米弎豆菓子処的草莓泡芙、草莓最中甜點。

Pinkoi 瘋設祭 Pinkoi Design Fest

時間：即日起- 11/9（日）



地點：圓山花博公園爭豔館（台北市中山區玉門街 1 號）



入場方式：出示 Pinkoi 會員畫面即可免費入場。



每一會員最多可攜帶

2

位免票

/

免驗證對象入場（最多可同時入場

3

人），免費入場對象仍須依序排隊入場。







Pinkoi 瘋設祭 Pinkoi Design Fest 7大亮點必逛

亮點一、Pinkoi瘋設祭打造六大主題生活星系，每日贈送前200位消費者限量好禮。

亮點二、Pinkoi瘋設祭集結530個品牌匯聚花博，超過200個海外設計師「快閃」登台。

亮點三、跨界舞台活動連發！從清醒派對到音樂喜劇，天天都有不同驚喜。

亮點四、星空廚房40家品牌共創美食派對，現場能喝到日式精釀可樂特調。

亮點五、時尚星環展區集結175個國際品牌，打造最潮穿搭靈感。

亮點六、CUBE親子工坊打造設計質感育兒「選、讀、創」親子時光。

亮點七、文具插畫迷必逛！日韓人氣品牌齊聚，還能體驗「手寫客製」雷雕小物。

Pinkoi 瘋設祭 Pinkoi Design Fest Pinkoi pay超值3重送

1、銀行優惠 綁定常用信用卡消費滿800元

Pinkoi新會員現折60元、舊會員消費滿1,200元現折80元。

國泰世華CUBE 信用卡現折 NT$80，中國信託 LINE Pay 卡 最高享LINE POINTS 5%回饋。

2、跨攤集點送

滿600元得1點，滿1200元得2點，以此類推。

#點數不重複兌換也不可轉移

#每門檻贈品限換1次

#領取贈品前請追蹤設計館

#每會員最高可獲得 15 點



3、幸運點點抽

滿600元得1次抽獎機會，滿1200元得2次抽獎機會，以此類推。

#每會員兌換次數無上限

#每日全場限量 3000次先到先得

#請至出口處兌換代幣進行抽獎

更多 Pinkoi 瘋設祭 Pinkoi Design Fest 照片：

▲Pinkoi市集必買IP小物，插畫家「Weird Couple人生好難子」的厭世鴨子系列小物。(攝影：鄭亦庭)

▲Pinkoi市集必買IP小物，插畫家「Weird Couple人生好難子」的厭世鴨子系列小物新品。(攝影：鄭亦庭)

▲澀谷忠犬八公概念店，和服、女僕裝秋田犬玩偶，拍立得大賞等你拿。(攝影：鄭亦庭)