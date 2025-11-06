室內華山市集來逛！國際手作設計節3天快閃，超過200家手作超好買。

11月最夢幻的手作盛事登場！「愛手創國際手作設計節－織夢者舞會」將於11月7日至11月9日於華山1914文化創意產業園區舉辦，由愛手創與日本、韓國、香港、泰國多國單位聯手打造。現場匯聚超過200家品牌、近150組海外職人，其中有近50家首次登台亮相。活動以「織夢者舞會」為主題，邀大家在手作與創意間起舞，並結合異國文化體驗與互動遊戲，打造年末最夢幻的創意派對。





國際手作設計節華山登場！一次逛遍五國手作品牌

想一次看遍世界手作魅力，「愛手創國際手作設計節－織夢者舞會」通通有！現場集結日本、韓國、香港、泰國等人氣品牌，包括日本金屬飾品「GEAD」、袖珍模型設計「日本小小夢工房」、泰國貝殼工藝「ENOUGH FOR LIFE」、泰國潮流服飾「RALPH」、香港金工「Wild Chisel Silver Studio」與韓國傳統小物「Jinju Sewing Cooperative」。五國職人用雙手織出文化故事，每件作品都充滿細節與溫度，讓人彷彿置身異國創作舞會。





台灣品牌登場！限定新品現場首曝

除了海外職人，台灣品牌同樣精彩！插畫品牌「suyu_art」、編織品牌「偷拉拉工作室」與皮革品牌「moomoo木木手溫」都將帶來限定新品與首次曝光作品。活動還推出限定「斜背束口小包」，以主視覺角色結合夢幻舞會元素，只要完成現場任務就能帶回家，每日限量發送。現場更邀請日本畫家Mamorie Michihiro與AKI現場即興創作，讓觀眾近距離感受藝術誕生的瞬間。



親手體驗手作課！打造專屬創意作品

「織夢者舞會」不只好逛，更能親手創作！現場推出多場異國手作課程，包含日本職人的真皮手機手繩、泰國設計師的寶石造型手工皂、香港品牌的香氛擴香石等。凡報名任一課程即可免費獲入場券。另有八組台灣品牌推出DIY體驗，如「FUFu」的舞會面具琺瑯體驗、「Reminis Candēre 筧燭」的五行命理調香課、「ZUZU.lab 吱吱製皂室」的香皂派對體驗，讓大家一起動手玩創意。







愛手創國際手作設計節－織夢者舞會

活動日期：2025年11月7日（五）至11月9日（日）

活動時間：10:30－19:00

活動地點：華山1914文化創意產業園區 東二館四連棟

地址：台北市中正區八德路一段1號



2025國際手作設計節 活動亮點特色

1、五國職人齊聚，超過200家品牌登場。

2、近50家海外品牌首次來台亮相。

3、日本畫家現場即興創作，感受藝術魅力。

4、報名手作課程即可免費獲入場門票。

5、每日完成任務可獲限定「斜背束口小包」。

6、結合異國手作、文化體驗與互動遊戲，打造夢幻舞會氛圍。







