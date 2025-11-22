華山秋田市集免費逛！16攤秋田美食、日本酒試吃，超萌秋田犬等你拍。

秋田物產展在華山開展。舞妓、太鼓、蠟筆小新到秋田犬都到位，還有免費美食試吃、日本酒試飲與旅遊資訊一次收集。

華山變身成小小秋田！走進展場就能感受到滿滿日本味。2025日本秋田縣觀光物產展連續兩天在華山劇場登場，從舞妓演出到氣勢十足的NAMAHAGE太鼓，再加上蠟筆小新見面會，設計得超豐富。活動主打好逛又好拍，現場提供旅遊資訊、特色小物與多款試吃試飲，彷彿不用出國就能先把秋田玩一遍。對正準備日本行程的人來說，在這裡能快速把景點、美食與玩法全部抓好，是週末最適合帶家人一起走走的輕鬆展覽。



▲2025日本秋田縣觀光物產展連續兩天在華山劇場登場。（攝影：鄭雅之）

▲2025日本秋田縣觀光物產展現場打卡可免費換秋田犬小物。（攝影：鄭雅之）





日本秋田物產展在華山！蠟筆小新陪你拍照超可愛

活動最吸睛的就是主舞台表演，從氣場強烈的NAMAHAGE太鼓到秋田舞妓的優雅舞步，都能讓人瞬間沉浸在東北文化裡。現場還安排深受大小朋友喜愛的蠟筆小新見面會，一登場立刻引爆歡呼聲，整個展區像被快樂包圍。各地觀光團體也會輪番上台分享秋田四季景色與旅遊亮點，讓旅客不只看表演，更能學到實用資訊。整體活動節奏很輕快，即使只安排一兩小時，也能感受到滿滿的日本味與文化魅力。



▲2025日本秋田縣觀光物產展有和蠟筆小新聯名啤酒、服飾和周邊小物。（攝影：鄭雅之）





16大攤位一次逛！秋田美食拼盤免費試吃超划算

展區今年擴增到16大特色攤位，從旅遊資訊、地方特產到可愛小物都能買得到。仙北市市長也會親自到場與民眾互動，透過小遊戲帶大家認識秋田更多故事。攤位最大亮點就是秋田在地好物一次集結，包括日本酒、優格酒、發酵飲品、煙燻蘿蔔、番茄汁到秋田犬周邊小物都能入手。現場還推出約一千份的「秋田美食拼盤」免費試吃，包含秋田牛、白神蔥與秋田蘋果等經典食材，喜歡日本酒的人也能在試飲區喝到各式風味，整體逛起來超有市集感。



▲2025日本秋田市集提供日本酒免費試喝。（攝影：鄭雅之）





秋田犬萌度爆棚！親子手作體驗超療癒

喜歡毛孩的人一定要到秋田犬拍照區，不只可以近距離互動，若帶著家中的秋田犬到場響應「秋田犬召集令」，還能直接領到限量神秘禮物，超級可愛。親子族群也別錯過手作體驗區，從小物製作到能帶回家的紀念品，都能感受到滿滿秋田味。現場也設有台灣虎航攤位，提供航線資訊與旅遊建議，方便旅客立即規劃秋田自由行。無論是第一次認識秋田，或是久違想再回去走走的旅人，都能在活動裡找到屬於自己的秋田時光。



▲2025日本秋田縣觀光物產展現場也提供DIY課程。（攝影：鄭雅之）

▲2025日本秋田縣觀光物產展有超萌秋田犬合影。（攝影：鄭雅之）







2025日本秋田縣觀光物產展

活動地點：華山1914文化創意產業園區華山劇場

活動日期：2025年11月22日～11月23日

活動時間：11：00～18：00







2025日本秋田縣觀光物產展 活動亮點

1．舞妓演出、NAMAHAGE太鼓、蠟筆小新見面會

2．16大特色攤位、旅遊資訊、地方特產、限量小禮物

3．秋田美食拼盤約1000份免費試吃

4．日本酒試飲、秋田犬拍照、毛孩到場送神秘禮物

5．親子手作體驗、秋田犬周邊、秋田自然文化介紹





台灣虎航秋田航線

每週2班（四、日）

旅遊期間：2025／10／26～2026／3／28







加碼看更多日本秋田必玩景點、住宿推薦！

