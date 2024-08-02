今天要來跟大家分享一個超棒的消息。位於秋田縣仙北市的深度旅遊最佳民宿「Farm To Table NORICHIE」在2024年正式開業囉！這間民宿與大自然緊密連結，保證能帶給你前所未有的慢遊體驗！

Farm To Table NORICHIE

首先，先來聊聊NORICHIE的地理位置吧。它坐落在一片遼闊的稻田旁，推開窗就能看到滿眼的田園風光。夜晚時，抬頭就能看到滿天璀璨的星斗。而且，旁邊還有一座色彩繽紛的玫瑰花園，多達100種的鮮花競相綻放。在這樣的環境下，還有什麼煩惱是揮之不去的呢？民宿本身有2層樓，最大的特色就是那一扇扇大大的落地窗。當陽光灑進室內，整個空間瞬間變得明亮通透。你可以躺在床上，一邊欣賞窗外的田園美景，一邊感受大自然的悠閒節奏。而且，這裡還特別為需要工作的旅人設置了獨立的辦公空間，適合遠距工作或居家辦公，可長期入住。民宿內備有單人床和半雙人床共4張。







Farm To Table NORICHIE：餐食

住宿期間，所有的餐點都由隔壁的花園咖啡廳＆美食店Kimoto提供。你知道嗎？這可是一間有著51年歷史的老店，他們家的食材都是自家農場種植的，保證新鮮美味。像是現炊米飯、季節蔬菜，還有用百年醃漬桶發酵的味噌，光是想像就覺得口水直流了。更厲害的是，如果你有興趣，還能親自下田採收食材，然後請主廚幫你料理。







Farm To Table NORICHIE：田園風光

除了享受美食，NORICHIE周圍的自然風光也是一大亮點。你可以在清晨時分漫步田間，呼吸新鮮空氣；或是在院子裡鋪上瑜珈墊，來個舒活筋骨的日出瑜珈。當冬天來臨，這裡就變成了一片銀白的雪國仙境，你可以在雪地裡盡情玩耍，或是圍著熊熊爐火取暖、看書、聽音樂，享受最chill的度假生活。如果你熱愛騎行，NORICHIE 有專門的腳踏車停放空間，還會推薦你附近最美的自行車路線。如果你是個登山發燒友，他們還會幫你準備一大早的豐盛早餐，補充滿滿能量。房間裡還備有洗衣機和烘乾機，方便你隨時清洗汗濕的衣物。還在猶豫什麼呢？趕快來體驗NORICHIE的自然之旅吧！在這裡，你可以放下一切煩惱，盡情擁抱大自然、享受美食、好好放鬆身心。







Farm To Table NORICHIE

地址：秋田縣仙北市西木町西荒井字熊野田107-1

交通方式：從新幹線JR角館站開車10分鐘；從秋田內陸縱貫鐵道羽後太田站步行22分鐘

客房：2間房

・朝日之間：2張單人床

・夕陽之間：1張半雙人床，1張單人床

住宿費用：1人1晚含2餐30,000日圓起（住宿費用會根據星期和季節而有所不同）

官方網站