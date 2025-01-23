秋冬就來秋田玩！每到秋冬，這裡的景色就像開了濾鏡一樣美得不真實，隨手一拍都能刷爆親朋好友圈。除了大自然景觀，許多來秋田才體驗得到的當地習俗文化，更是大家爭相去秋田朝聖的原因。窩客島這次嚴選7大來秋田絕對不能錯過的景點，讓你來秋田旅行就一次掌握秋田的精華，保證愛上秋田，玩到不想回家。



▲秋田7大景點必訪，泡溫泉和秋田犬互動 / WalkerLand窩客島整理



說到秋田一定會提到秋田犬，有名的忠犬小八就是秋田犬的代表，「ふるさわ温泉」除了泡湯，也可以和秋田犬近距離互動！讓你住一晚就捨不得離開；秋田的男鹿半島最知名的傳統文化「生剝鬼祭」，雖然看起來很可怕，但其實是保平安的福神！走訪完人文歷史，「小安峡大噴湯」跟「小坂鐵道鐵軌自行車」是絕對不能錯過的自然景點，尤其賞楓季造訪，一大片楓紅美得讓你無法呼吸。無論是美食控、自然愛好者，或是喜歡人文風情，秋田都能滿足你，就是這麼一個美好的地方。



▲秋田7大景點必訪，在廢棄鐵軌上騎自行車 / WalkerLand窩客島整理



秋田東北三大祭竿燈技藝體驗：秋田市民俗芸能伝承館

部落客 小佳 造訪 民俗芸能伝承館 說：

民俗藝能傳承館一共有三層樓，主要是介紹及體驗撐竿燈這個傳統文化，老實說我非常推薦有機會到秋田的話一定要把這個景點行程排進去，竿燈真的比你想像中還要有趣多了。



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民俗芸能伝承館

地址：秋田市大町一丁目3番30号

電話：0188-66-7091

完整介紹由部落客「小佳」於窩客島分享：日本[秋田旅遊]東北三大祭典秋田竿燈祭/民俗藝能傳承館/撐竿燈體驗超有趣



▲▼東北三大祭竿燈技藝體驗，秋田代表性夏日祭典：民俗芸能伝承館 / 小佳 提供、WalkerLand窩客島整理



秋田老字號溫泉旅館：ふるさわおんせん古澤温泉

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 ふるさわおんせん 說：

除了是溫泉旅館、日歸溫泉外，還可以近距離的跟館內的母女檔秋田犬「溫 HARU」、「華 HANA」接觸，身為犬奴真的是被她們母女倆萌到融化了啦，蓬鬆的毛髮，無辜的眼神跟飛機耳，真的超可愛的！



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ふるさわおんせん古澤温泉

地址：秋田県大館市新綱27

電話：0186-48-4295

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：日本【秋田旅遊】古澤溫泉光葉館，與超萌秋田犬的近距離接觸



▲▼秋田老字號溫泉旅館，和秋田犬互動：古澤温泉 / ✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



秋田男鹿半島傳統文化生剝鬼祭：なまはげ館｜男鹿真山伝承館

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 なまはげ館 說：

秋田縣男鹿市特有的生剝鬼文化看起來可怕，其實蠻有趣的，帶著除舊佈新的傳承活動，並且告誡小孩不要偷懶做壞事，一開始看到會有點害怕，不過深入了解歷史文化後，原來生剝鬼是個趨吉避凶的福神來著！



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なまはげ館｜男鹿真山伝承館

地址：男鹿市北浦真山字水喰沢

電話：0185-22-5050

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：日本【秋田旅遊】男鹿｜男鹿真山傳承館體驗生剝鬼造訪，震撼生剝鬼太鼓秀



▲▼秋田男鹿半島傳統文化生剝鬼祭，近距離體驗：なまはげ館 / ✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



秋田酒王之稱清酒釀酒廠：鈴木酒造店

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 鈴木酒造店 說：

在秋田的飯店、餐館裡常常可以看到他們家的清酒，查了一下資訊，原來鈴木酒造還有秋田縣酒王之稱，大門看起來就很有歷史感，鈴木酒造多款清酒還有得到國內外大大小小的獎項喔！



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鈴木酒造店

地址：秋田県大仙市長野字二日町九

電話：0187-56-2121

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：日本【秋田旅遊】秋田縣酒王 鈴木酒造店，三百多年歷史，美味日本酒秀吉大吟釀



▲▼有酒王之稱，秋田代表性的清酒釀酒廠，：鈴木酒造店 / ✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



秋田水中綠寶石蓴菜採摘體驗：阿部農園

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 阿部農園 說：

一開始會教導如何採蓴菜，手要伸到水下將生長的嫩葉用大拇指的力量折斷，老實說還真不好折耶，因為真的太滑了啦～在水上漂流了一陣子才摘到幾片嫩葉，手太笨了剛摘下來的嫩葉還會ㄧ不小心飄走😭



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阿部農園

地址：秋田県山本郡三種町志戸橋字大下34

電話：0185-83-4236

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：日本【秋田旅遊】三種町｜阿部農園，水中綠寶石蓴菜採摘體驗，滿滿膠原蛋白的季節限定美食！



▲▼秋田蓴菜採摘體驗，滿滿膠原蛋白季節限定美食：阿部農園 / ✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



秋田地熱雲霧包圍絕景仙境：小安峡大噴湯

部落客 mika 造訪 小安峡大噴湯 說：

98℃的熱湯與白色的水蒸氣激烈的噴涌而出，又發出咻咻的聲音，和著嘩啦啦水聲，感覺彷佛是大地在大口大口的喘氣，讓人敬畏又震撼，因此這裡也被稱為“地獄釜”，是世界上非常珍貴的地形。



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小安峡大噴湯

地址：秋田県湯沢市皆瀬字新処

電話：0183-47-5080

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：【日本】 東北秋田 小安峽大噴湯｜隱藏版景點 深V峽谷楓紅 還有舉世罕見的超大溫泉蒸氣噴湯，又稱“地獄釜”



▲▼秋田地熱雲霧包圍絕景仙境，也是賞楓名所：小安峡大噴湯 / mika 提供、WalkerLand窩客島整理



秋田廢棄小坂鐵軌上騎自行車：大館・小坂鉄道レールバイク

部落客 mika 造訪 大館・小坂鉄道レールバイク 說：

我是在秋天來，可以近距離的賞楓葉，感覺特別的舒爽！歷年的紅葉最佳觀賞期大約是10月中旬～12月上旬左右，沿途可見青綠的、轉黃的、變紅的樹葉，景色十分優美！



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大館・小坂鉄道レールバイク

地址：秋田県大館市雪沢字大滝30-2地内

電話：0186-50-2555

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：【日本】 秋田 大館・小坂鐵道鐵軌自行車｜超酷 在廢棄 舊小坂鐵軌上騎自行車，還有山谷楓紅鐵橋相伴。



▲▼秋田廢棄小坂鐵軌，沿途風景絕美：大館・小坂鉄道レールバイク / mika 提供、WalkerLand窩客島整理