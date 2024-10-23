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民俗藝能傳承館 介紹

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撐竿燈體驗

竿燈文化展示廳

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民俗藝能傳承館 好不好逛

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民俗藝能傳承館 資訊

營業時間： 09:30~16:30 (結束營業30分鍾前截止入場) 費用：全票130日圓 休息時間： 12月29日-1月3日 竿燈表演時間：4月2日-10月30日的每個周末及國定假日/下午1:30-2:10 交通資訊： 由JR『秋田』站徒歩約15分鍾即可抵達 自行開車：在秋田道『秋田中央交流道』下高速公路，約20分鍾即可抵達

抽獎活動 參加抽獎期間：2024/09/24~2024/09/30 獎項：1位-秋田小禮物。 參加辦法：請於 秋田民俗藝能傳承館 抽獎活動 FB貼文 1.【按讚】+ 2.【Tag 1位好友】+ 3.【留言回答 隨便說出一個日本東北三大祭典】+ 4.【公開分享】，完成上面4點，即可參加抽獎。 ※將於2024/10/01抽出得獎人，公告於 秋田民俗藝能傳承館 抽獎活動 FB貼文 留言處及此文末。得獎人請於6日內私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄 (隔週重抽)。 【注意事項】為避免抽獎糾紛，小佳保留活動最終解釋權。

抽獎公布 2024/10/01 抽獎得獎人：江江瑄 請於 2024/10/07最後領獎日期前 私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄(隔週重抽)。 https://tiffany0118.tw/wp-content/uploads/2024/09/Facebook-Lottery-粉絲團留言抽籤小助手-粉絲團抽獎最佳夥伴-Google-Chrome-2024-10-01-11-24-17.mp4

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與仙台七夕祭、青森睡魔祭，被稱為是日本中元節前慶祝豐收祭典，白天有竿燈競技賽、晚間有竿燈遊行。秋田竿燈季舉辦的時間多在每年的夏季8/3~8/6，想了解竿燈季，推薦大家可以先到體驗一下撐竿燈，妳就會知道那些表演者有多麼厲害了。民俗藝能傳承館一共有三層樓，主要是介紹及體驗撐竿燈這個傳統文化，老實說我非常推薦有機會到秋田的話一定要把這個景點行程排進去，竿燈真的比你想像中還要有趣多了。入場費用是一個人日幣130元，可以參觀民俗藝能傳承館及舊金子家住宅，如果想要同時參觀其它景點的話，可以買周遊巴士及入場券，一次參觀八種不同的文化設施其實還蠻划算的。我們首先在一樓聽館長解說竿燈的歷史緣由，這裡有影片可以欣賞，讓妳可以初步認識竿燈。「竿燈」指的是在很長的竹竿上綁著燈籠的民俗藝品，而秋田竿燈祭已經有360多年的歷史，是日本東北夏日三大祭典之一，並被列為日本的重要無形民俗文化財。「竿燈」這名稱是日本明治39年秋田第五代市長大久保鐵所命名，有「百尺竿頭須進步」的意思，秋田竿燈節總共有54個鄉鎮，超過200根竿燈參加，4天的節慶中大概會有60萬旅客共襄盛舉，光想到那個畫面該有多令人震撼。竿燈有分成竿燈有分大若50公斤、中若30公斤、小若15公斤及幼若5公斤，大若給高中以上的大人使用、中若國中生、小若小學生、幼若則為幼稚園用。燈籠的部分則是代表著各個鄉鎮的徽章或公司行號logo，所以每一個都不一樣。竿燈上的燈籠是特殊設計，底部跟一般燈籠不同，所以製作一個燈籠的成本費用需要7500¥/顆。每一種大小竿燈上面的燈籠數也不同，小若的話上面有24個燈籠，中若或大若則有46個燈籠。要撐起竿燈不是想像中那麼容易，在過程中會不斷加上竹竿讓整根竿燈越來越長越來越彎，所以除了技巧外還需要靠全身的力量去取得平衡。一般會利用手掌、額頭、肩膀、腰身等不同部位輪流撐起竿燈，現場看他們在撐竿燈的過程真心覺得佩服，15公斤的小若對他們來說簡直輕而易舉，無論是用手掌還是額頭，只要抓到平衡點就能夠將竿燈舉起。一開始覺得用手掌將一個30公斤的竿燈撐起已經很厲害了，沒想到過程中一直加入竹竿，整根竿燈彎到一個妳覺得他隨時都要掉下來的地步，重點是他們依然可以非常穩健地將竿燈舉起，現場是驚呼聲連連。最厲害的我覺得是利用腰部撐起竿燈，因為身體要先取的平衡，還要撐起幾十公斤的竿燈，真心佩服他們的底盤非常穩。接下來換現場的民眾上台體驗幼若的竿燈(約5公斤)，老實說看他們在撐竿燈的時候覺得好像很簡單，但實際上光要單手扶住5公斤的竿燈，其實就是一件滿困難的事情了，而且還是沒有加竹竿的情況下。我原本以為以我這個當媽的常常單手在抱10幾公斤的小孩的經驗來說，單手撐起5公斤的竿燈應該不是什麼難事，結果一撐才發現我的手還滿沒力的。過程中館長一直叫我放手我死不放，因為一放就覺得竿燈會倒下來啊，後來還是有那麼0.1秒放手取的平衡啦。一般來說真正的竿燈只有男人可以撐，女人只能在旁邊打打樂器而已，所以想要體驗撐竿燈只有在民俗藝能傳承館這邊可以體驗，真的非常好玩，大推可以花個130元日幣進來逛逛體驗看看!!2樓及3樓展示著山谷番樂、黑川番樂、秋田萬歲等地方戲曲人偶、資料在這裡可以了解更多竿燈文化另外還有秋田出竿的位置圖，可以看到所有地區的竿燈徽章標誌及位置圖。許多得獎紀錄還有關於竿燈的詳細解說，在這裡也都可以看到。其實竿燈之前就已經有到台灣表演過了，沒有機會到秋田看竿燈節的人可以把握在台灣的表演時間，希望可以每年都來。是東北的三大祭典之一，聽說夜間點燈遊行真的很壯觀，一年就有約280隻，超過1萬個燈籠的竿燈節遊行。如果跟我一樣無法在竿燈節期間餐與到這麼盛大的祭典的人，可以先利用台灣虎航直飛秋田，規劃來一趟民俗藝能傳承館，了解一下竿燈節的歷史，順便體驗一下撐竿燈，就會知道為什麼每年的祭典有這麼多人要共襄盛舉了。